NBA Playoffs: Η αποβολή του Γουεμπανιάμα έφερε την ισοφάριση των Τίμπεργουλβς, οι Νικς «σκούπισαν» τους Σίξερς στα ημιτελικά

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κέρδισε 114-109 τους Σαν Αντόνιο Σπερς στα playoffs του NBA με τον Άντονι Έντουαρντς να κάνει μεγάλο ματς εκμεταλλευόμενος και την αποβολή του Βίκτορ Γουεμπανιάμα για μία αγκωνιά στον Ναζ Ριντ.

Ο Γουεμπανιάμα άλλαξε την ιστορία του αγώνα των playoffs του NBA ανάμεσα στους Σπερς και τους Τίμπεργουλβς με το χτύπημα στον Ριντ που έφερε την αποβολή του στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άντονι Έντουαρντς δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και με 36 πόντους χάρισε μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του.

Ο Ριντ που κέρδισε την αποβολή είχε και 15 πόντους με 9 ριμπάουντ. Για τους Σπερς ξεχώρισαν οι Φοξ και Χάρπερ με 24 πόντους, ενώ ο Γουεμπανιάμα πρόλαβε να πετύχει 4 πόντους στα 12′ που αγωνίστηκε.

Ο Γάλλος φάνηκε να μην γνωρίζει τί είναι το Flagrant 2 που του χρεώθηκε στη φάση της αγκωνιάς και σε ένα βίντεο μετά το περιστατικό ρώτησε χαρακτηριστικά τον συμπαίκτη του Χάρισον Μπαρνς «τι σημαίνει αυτό», για να αντιληφθεί ότι είχε αποβληθεί.

Wemby didn’t realize he got ejected



Wemby: “What does that mean?”



Barnes: “You’re ejected.”



Wemby: “I’m ejected?? Alright.” pic.twitter.com/Es7zfQlv96 — BrickCenter (@BrickCenter_) May 11, 2026

Οι Νικς έκαναν πάρτι κόντρα στους Σίξερς κερδίζοντας 114-144 για να κάνουν το 4-0 στη σειρά και να προκριθούν στους τελικούς της Ανατολής, όπου θα κοντραριστούν με τον νικητή του ζευγαριού Πίστονς -Καβαλίερς.

Ο ΜακΜπράιντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης με 25 πόντους, ενώ για τους νικητές τρομερό ματς έκανε επίσης ο Μπράνσον με 22 πόντους και 6 ασίστ, όπως και ο Τάουνς που έκανε double double 17 πόντων και 10 ασίστ. Ο Εμπίντ ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της Φιλαδέλφεια με 24 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Νιού Γιορκ Νικς 114-144

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σαν Αντόνιο Σπερς 114-109