Ο Μάριος Ηλιόπουλος τα «έσπασε» για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ στα μπουζούκια

Η ΑΕΚ κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδά ο Νίκος Απέργης και η Ζόζεφιν και δεν έχασε την ευκαιρία να τραγουδήσει.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά του για το πρώτο πρωτάθλημα που πανηγύρισε με την ΑΕΚ και γνώρισε την αποθέωση στα μπουζούκια όπου βρέθηκε για να γιορτάσει.

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στο νυχτερινό κέντρο ο Μάριος Ηλιόπουλος έγινε το επίκεντρο της βραδιάς με τους φίλους της Ένωσης να τον αποθεώνει φωνάζοντας «είναι τρελός ο πρόεδρος» και «Super Mario», κάνοντας Allwyn Arena το χώρο.

Ο ισχυρός άνδρας της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ έπιασε το μικρόφωνο και τραγούδησε το «Αγάπα με» του Γιάννη Πουλόπουλου, τραγούδι με το οποίο έχει ταυτιστεί, ενώ έδωσε και το ρυθμό για νέους παγηγυρισμούς φωνάζοντας δυνατά «ΑΕΚ».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν έμεινε εκεί και συνέχισε το πρόγραμμά του με το «Άγαλμα», το «Βραδιάζει» του Στέλιου Καζαντζίδη και έκλεισε τραγουδώντας το «Σ’ αγαπώ» σε μία εξομολόγηση του ίδιου προς την ΑΕΚ.

Ο Νίκος Απέργης, που είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού, καλωσόρισε τον ισχυρό άνδρα της Ένωσης τονίζοντας ότι η ομάδα του έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και έστειλε τις ευχές του για επιτυχημένη ευρωπαϊκή πορεία.