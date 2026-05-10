Μίλαν – Αταλάντα 2-3: Ήττα για τους «ροσονέρι» και κίνδυνος για την 4άδα της Serie A

Ισόβαθμες είναι πλέον Μίλαν και Ρόμα στην 4η θέση της βαθμολογίας
Ο Γκάμπια της Μίλαν μετά την ήττα από την Αταλάντα / REUTERS/Daniele Mascolo
Η Μίλαν δέχθηκε “σφαλιάρα” μέσα στην έδρα της από την Αταλάντα και με την ήττα της με 3-2 στην 36η αγωνιστική της Serie A, κινδυνεύει σοβαρά να βρεθεί εκτός 4άδας στη βαθμολογία.

Με τον Έντερσον να ανοίγει το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα και τους Ζαπακόστα και Ρασπαντόρι να παίρνουν τη… σκυτάλη στη συνέχεια, η Αταλάντα βρέθηκε να προηγείται με τρία γκολ διαφορά επί της Μίλαν, η οποία και δεν απέφυγε την ήττα, παρά την αντίδραση στο υπόλοιπο του αγώνα.

Οι “ροσονέρι” μείωσαν με τον Πάβλοβιτς στο 88′ και βρήκαν ένα δεύτερο γκολ από πέναλτι του Ενκουκού στις καθυστερήσεις, αλλά δεν πρόλαβαν να διεκδικήσουν έστω το βαθμό της ισοπαλίας από το ματς.

Η Μίλαν είναι έτσι, ισόβαθμη με τη Ρόμα στην 4η θέση της βαθμολογίας στη Serie A, ενώ ακολουθούν δύο αγωνιστικές για το φινάλε της σεζόν στην Ιταλία.

