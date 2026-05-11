Super League: Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και η μάχη ΠΑΟΚ – Ολυμπιακού για το Champions League

Η 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League έμελλε να βγάλει πρωταθλητή, με τα αποτελέσματα των ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ να είναι αυτά που ακριβώς ήθελε η Ένωση για να κατακτήσει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των πλέι οφ της Super League, η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας και άφησε τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό να παλεύουν για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά από μία τριετία.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με το τέρμα του Τετέι στο 62’, όμως η ΑΕΚ «γύρισε» το ματς με τα τέρματα των Ζίνι (72’) και Ζοάο Μάριο (90’+3’) και σήκωσε την κούπα.

Η μάχη της δεύτερης θέσης

Όλα τα βλέμματα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές των πλέι οφ θα βρίσκονται στη μάχη της δεύτερης θέσης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, η οποία χαρίζει ένα εισιτήριο στα προκριματικά του Champions League.

Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στους 62 πόντους, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το προβάδισμα στη μεταξύ τους ισοβαθμία.

Στα επόμενα παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ και φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Τη δεδομένη στιγμή, οι Θεσσαλονικείς είναι το φαβορί για τη δεύτερη θέση, αφού ψάχνουν καλύτερα ή ίδια αποτελέσματα με τους Πειραιώτες.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής της Super League

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1

Η βαθμολογία των πλέι οφ της Super League

1) ΑΕΚ 70

2) ΠΑΟΚ 62

3) Ολυμπιακός 62

4) Παναθηναϊκός 51

Το πρόγραμμα των τελευταίων δύο αγωνιστικών της Super League

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

19:30: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ