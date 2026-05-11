Ολυμπιακός: Στο νοσοκομείο με ελαφριά διάσειση ο Ποντένσε, αμφίβολος για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Ο Ντανιέλ Ποντένσε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 31ο λεπτό του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μετά από μία σύγκρουση που είχε με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι, έπειτα από μαρκάρισμα του Αντρίγια Ζίφκοβιτς.

Ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο ματς με τον Παναθηναϊκό (13/05/26, 19:00) στη μάχη της δεύτερης θέσης της Super League είναι πιθανό να μην έχει στη διάθεσή του τον Ντανιέλ Ποντένσε, αφού υπέστη ελαφριά διάσειση.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ όταν αντικαταστάθηκε, κατευθύνθηκε κατευθείαν για τα αποδυτήρια, καθώς ζαλιζόταν και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για να διαπιστωθεί ότι έχει διάσειση, η οποία είναι πιθανό να τον κρατήσει εκτός από το ντέρμπι των «αιωνίων».