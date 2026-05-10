Μπαρτσελόνα: Η απονομή του τροπαίου μέσα σε «τρελούς» πανηγυρισμούς στο Καμπ Νόου

H Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ισπανίας, αφού μετά τη νίκη με 2-0 επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο Καμπ Νόου για την 35η αγωνιστική της ισπανικής La Liga, σήκωσε και τυπικά το τρόπαιο της ισπανικής La Liga.

Το σκηνικό είχε στηθεί από νωρίς στο Καμπ Νόου, αφού η Μπαρτσελόνα ήταν ήδη στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης τέσσερα ματς πριν το φινάλε της σεζόν και έτσι το clasico μετετράπη σε… φιέστα για τους Καταλανούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τρόπαιο του πρωταθλητή ήταν μάλιστα ήδη στο γήπεδο και μετά τη νίκη της Μπαρτσελόνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ρόναλντ Αραούχο το σήκωσε στον… ουρανό της Καταλονίας, ξεκινώντας το γλέντι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Raphinha went to grab the drums to celebrate



ABSOLUTE SCENES AT THE SPOTIFY NOU CAMP pic.twitter.com/hCZbpiFaiu — ESPN FC (@ESPNFC) May 10, 2026

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να κάνει αύριο και την παρέλαση στη Βαρκελώνη.