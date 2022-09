Ο Άρης φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Πίτερ Ετέμπο για την ολοκλήρωση μίας ακόμη σημαντικής μετεγγραφής ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Ετέμπο είναι σταθερά διεθνής με τη Νιγηρία, έχοντας πάνω από 40 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα, ενώ στα 26 του χρόνια, “μετράει” και σχεδόν 100 συμμετοχές στην Αγγλία, όπου πέρυσι αγωνιζόταν στη Γουότφορντ ως δανεικός από τη Στόουκ. Σύμφωνα με Νιγηριανό ρεπόρτερ του BBC, λοιπόν, ο Άρης συμφώνησε με τη Στόουκ για τον ετήσιο δανεισμό του και ο παίκτης αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, η σχετική ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Ο Νιγηριανός μέσος Πίτερ Ετεμπό θα συνεχίσει στο κορυφαίο ελληνικό κλαμπ του Άρη από την Στόουκ Σίτι με δανεισμό ενός έτους. Όλες οι πλευρές συμφώνησαν την Τετάρτη και ο Ετέμπο περιμένει τη βίζα του για να ταξιδέψει για Θεσσαλονίκη».

