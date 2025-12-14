Άρης – Ολυμπιακός 0-0 τελικό: Χωρίς γκολ το μεγάλο ματς στο «Βικελίδης»

Λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός έφερε 0-0 στην έδρα του Άρη για τη 14η αγωνιστική της Super league.
Άστοχη η κεφαλιά του Ράτσιτς
Νέο κόρνερ για τον Άρη
6ο λεπτό στις καθυστερήσεις
Κόρνερ κέρδισε ο Άρης από την άμυνα του Ορτέγκα
Φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη
Στο ματς οι Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ
Έσε και Μουζακίτης συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μέσος έβγαλε τον Αργεντινό σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά το πλασέ που έκανε ήταν άστοχο
Δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη σε πλασέ του Ελ Κααμπί
Άστοχο το σουτ του Ράτσιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Ο Ράτσιτς βρίσκει την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του Άρη, μετά από εναέρια παρέμβαση που έκανε, με τον διαιτητή να μη δίνει τίποτα κ να το θεωρεί ακούσιο
Ορτέγκα αντί Μπρούνο
Οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, έγινε το γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, ο Μορόν έπιασε το γυριστό σουτ αλλά ο Πιρόλα έβαλε σωτήρια κόντρα
Μετά από "κομπίνα" ο Τερέμι έπιασε το γυριστό σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
η μπάλα έχει στηθεί για την εκτέλεση του φάουλ από τον Ολυμπιακό
Στο Onfield review ο διαιτητής
Φάουλ του Φατιγκά στον Ταρέμι -εκτός μεγάλης περιοχής, που ο διαιτητή δεν το έδωσε
Σέντρα του Πέρεθ, κεφαλιά του Μορόν στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ
Γέμισμα από δεξιά στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι, ο Γένσεν πήρε την κεφαλιά και αστόχησε για λίγο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Μακρινο σουτ του Μορόν από θέση αριστερά και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε ευθεία και πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό "γ" της εστίας του Τζολάκη
Ο Μουζακίτης γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι μοίρασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν νίκησε τον Αθανασιάδη από τα αριστερά στην περιοχή και με δεξί πλασέ
Ο Ντούντου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πέρεθ να αστοχεί από πολύ καλή θέση
Κεφαλιά πάσα του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ταρέμι έπιασε το σουτ, που όμως ήταν αρκετά άστοχο
Τα δύο χαφ του Ολυμπιακού κιτρινίστηκαν στο μισάωρο
Σουτ του Ράτσιτς στα σώματα. Πρώτη αξιόλογη στιγμή για τον Άρη
Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Στρεφέτσα, ο καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά από τα όρια της μικρής περιοχής αλλά έστειλε την μπέλε άουτ
Επέμβαση του Αθανασιάδη σε διαγώνιο σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς
Μεντιλίμπαρ και Χιμένεθ αγκαλιάστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα
Οι ποδοσφαίριστές βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του "Βικελίδης"
Ελάχιστα πριν τη λήξη του ματς, το Ατρομητος - ΠΑΟΚ είναι στο 2-0
Την τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εκτός έδρας τον Άρη, ήταν 21 Ιανουαρίου 2024, με σκορ 2-1 και με τον Κάρλος Καρβαλιάλ στον πάγκο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Ροντινέι και Πασχαλάκη
Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη
Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι
Βοηθοί: Μπάιτινγκερ, Τίλερτ
4ος: Ζαμπαλάς
VAR: Χάνσλμπαουερ, Πουλικίδης
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά - Γαλανόπουλος, Ράτσιτς - Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου - Μορόν
Στον πάγκο: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου
Ο Μανόλο Χιμένεθ παρατάσσει τον Άρη με τον Ντούντου στο αρχικό σχήμα. Ο Μόντσου μένει στον πάγκο και τελικά ξεκινάει ο Μορόν
Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης, Ζέλσον, Στρεφέτσα – Ταρέμι, Ελ Κααμπί.
Στον πάγκο: Μπότης, Ορτέγκα, Νασιμέντο. Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Βέζο, Τσικίνιο, Έσε, Μάντσα, Ποντένσε, Καμπελά, Γιαζίτζι
Εκτεταμένο ροτέισον από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός κατεβάζει τους Πειραιώτες με 6 αλλαγές και διάταξη 4-4-2, δίνοντας φανέλα βασικού σε Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπρούνο, Γκαρθία, Στρεφέτσα και Ταρέμι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Άρης – Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική στη Super League
