Άρης – Ολυμπιακός 0-0 τελικό: Χωρίς γκολ το μεγάλο ματς στο «Βικελίδης»

Η πρεμιέρα των Πειραιωτών στο δεύτερο γύρο της Super League "έκρυβε" απώλεια βαθμών
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
14η αγωνιστική
0 - 0
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Λίγες ημέρες μετά το “διπλό” επί της Καϊράτ Αλμάτι, ο Ολυμπιακός έφερε 0-0 στην έδρα του Άρη για τη 14η αγωνιστική της Super league.

 

21:56 | 14.12.2025
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
21:55 | 14.12.2025
ΛΗΞΗ του αγώνα, στο 0-0 έμεινε το Άρης - Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική στη Super League
21:54 | 14.12.2025

Άστοχη η κεφαλιά του Ράτσιτς

21:54 | 14.12.2025

Νέο κόρνερ για τον Άρη

21:53 | 14.12.2025

6ο λεπτό στις καθυστερήσεις

21:53 | 14.12.2025

Κόρνερ κέρδισε ο Άρης από την άμυνα του Ορτέγκα

21:53 | 14.12.2025

Φάουλ σε καλό σημείο για τον Άρη

21:46 | 14.12.2025
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:43 | 14.12.2025
87'
Διπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Στο ματς οι Ποντένσε, Γιάρεμτσουκ

21:40 | 14.12.2025
85'
Τερλαστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Έσε και Μουζακίτης συνεργάστηκαν, ο Έλληνας μέσος έβγαλε τον Αργεντινό σε θέση τετ-α-τετ από πλάγια θέση, αλλά το πλασέ που έκανε ήταν άστοχο

21:32 | 14.12.2025
81'
Κίτρινη κάρτα στον Μορόν που... ήθελε να πάρει μαζί του τη φανέλα του Ελ Κααμπί
21:31 | 14.12.2025
74'

Δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη σε πλασέ του Ελ Κααμπί

21:31 | 14.12.2025
73΄'

Άστοχο το σουτ του Ράτσιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:28 | 14.12.2025
72'

Ο Ράτσιτς βρίσκει την μπάλα με το χέρι μέσα στην περιοχή του Άρη, μετά από εναέρια παρέμβαση που έκανε, με τον διαιτητή να μη δίνει τίποτα κ να το θεωρεί ακούσιο

21:28 | 14.12.2025
69'
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό

Ορτέγκα αντί Μπρούνο

21:27 | 14.12.2025
Λίγο πριν στο 64' ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγές. Έσε και Τσικίνιο μέσα, Ζέλσον και Στρεφέτσα εκτός
21:21 | 14.12.2025
67'
Καλή στιγμή για τον Άρη

Οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα, έγινε το γύρισμα στη μεγάλη περιοχή, ο Μορόν έπιασε το γυριστό σουτ αλλά ο Πιρόλα έβαλε σωτήρια κόντρα

21:20 | 14.12.2025

Μετά από "κομπίνα" ο Τερέμι έπιασε το γυριστό σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

21:20 | 14.12.2025

η μπάλα έχει στηθεί για την εκτέλεση του φάουλ από τον Ολυμπιακό

21:18 | 14.12.2025
61'
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στον Φατιγκά - Με δέκα παίκτες και ο Άρης
21:17 | 14.12.2025

Στο Onfield review ο διαιτητής

21:16 | 14.12.2025
59'

Φάουλ του Φατιγκά στον Ταρέμι -εκτός μεγάλης περιοχής, που ο διαιτητή δεν το έδωσε

21:09 | 14.12.2025
58'

Σέντρα του Πέρεθ, κεφαλιά του Μορόν στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα έφυγε άουτ

21:05 | 14.12.2025
51'
Δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή για τον Ντάνι Γκαρθία
21:03 | 14.12.2025
46'
Τεράστια ευκαιρία για την Άρη

Γέμισμα από δεξιά στην περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι, ο Γένσεν πήρε την κεφαλιά και αστόχησε για λίγο

21:03 | 14.12.2025
ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
21:02 | 14.12.2025
Χωρίς αλλαγές οι δυο ομάδες
21:01 | 14.12.2025

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:43 | 14.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
20:43 | 14.12.2025
42'

Μακρινο σουτ του Μορόν από θέση αριστερά και με το δεξί πόδι, η μπάλα έφυγε ευθεία και πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό "γ" της εστίας του Τζολάκη

20:38 | 14.12.2025
38'
Μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό

Ο Μουζακίτης γέμισε στην περιοχή, ο Ταρέμι μοίρασε στον Στρεφέτσα, ο οποίος δεν νίκησε τον Αθανασιάδη από τα αριστερά στην περιοχή και με δεξί πλασέ

20:35 | 14.12.2025
37'
Μεγάλη στιγμή για τον Άρη

Ο Ντούντου έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, με τον Πέρεθ να αστοχεί από πολύ καλή θέση

20:33 | 14.12.2025
32'

Κεφαλιά πάσα του Ζέλσον Μαρτίνς, ο Ταρέμι έπιασε το σουτ, που όμως ήταν αρκετά άστοχο

20:30 | 14.12.2025

Τα δύο χαφ του Ολυμπιακού κιτρινίστηκαν στο μισάωρο

20:25 | 14.12.2025
29'
Κίτρινη κάρτα στον Μουζακίτη
20:20 | 14.12.2025
23'

Σουτ του Ράτσιτς στα σώματα. Πρώτη αξιόλογη στιγμή για τον Άρη

20:17 | 14.12.2025
19'
Κίτρινη κάρτα στον Ντάνι Γκαρθία
20:05 | 14.12.2025
16'

Μακρινή εκτέλεση φάουλ του Στρεφέτσα, ο καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά από τα όρια της μικρής περιοχής αλλά έστειλε την μπέλε άουτ

20:01 | 14.12.2025
4'

Επέμβαση του Αθανασιάδη σε διαγώνιο σουτ του Ζέλσον Μαρτίνς

19:59 | 14.12.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:59 | 14.12.2025

Μεντιλίμπαρ και Χιμένεθ αγκαλιάστηκαν πριν την έναρξη του αγώνα

19:58 | 14.12.2025

Οι ποδοσφαίριστές βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο του "Βικελίδης"

19:57 | 14.12.2025
Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 2-0 ΤΕΛΙΚΟ
19:57 | 14.12.2025

Ελάχιστα πριν τη λήξη του ματς, το Ατρομητος - ΠΑΟΚ είναι στο 2-0

19:54 | 14.12.2025
19:53 | 14.12.2025

Την τελευταία φορά που οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν εκτός έδρας τον Άρη, ήταν 21 Ιανουαρίου 2024, με σκορ 2-1 και με τον Κάρλος Καρβαλιάλ στον πάγκο

19:53 | 14.12.2025

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ρέτσο, Μπιανκόν, Ροντινέι και Πασχαλάκη

19:52 | 14.12.2025

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Μεντίλ και Δώνη

19:52 | 14.12.2025

Διαιτητής: Γιαμπλόνσκι

Βοηθοί: Μπάιτινγκερ, Τίλερτ

4ος: Ζαμπαλάς

VAR: Χάνσλμπαουερ, Πουλικίδης

19:52 | 14.12.2025

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά - Γαλανόπουλος, Ράτσιτς - Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου - Μορόν

Στον πάγκο: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φρίντεκ, Νινγκ, Καράι, Μορουτσάν, Σίστο, Χαρούπας, Παναγίδης, Μόντσου

19:50 | 14.12.2025

Ο Μανόλο Χιμένεθ παρατάσσει τον Άρη με τον Ντούντου στο αρχικό σχήμα. Ο Μόντσου μένει στον πάγκο και τελικά ξεκινάει ο Μορόν

19:49 | 14.12.2025
19:49 | 14.12.2025

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο – Γκαρθία, Μουζακίτης, Ζέλσον, Στρεφέτσα – Ταρέμι, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο: Μπότης, Ορτέγκα, Νασιμέντο. Γιάρεμτσουκ, Σιπιόνι, Βέζο, Τσικίνιο, Έσε, Μάντσα, Ποντένσε, Καμπελά, Γιαζίτζι

19:48 | 14.12.2025

Εκτεταμένο ροτέισον από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος τεχνικός κατεβάζει τους Πειραιώτες με 6 αλλαγές και διάταξη 4-4-2, δίνοντας φανέλα βασικού σε Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Μπρούνο, Γκαρθία, Στρεφέτσα και Ταρέμι

19:48 | 14.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Άρης – Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική στη Super League

19:48 | 14.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
