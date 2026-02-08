Άρης – ΠΑΟΚ: Χαμός στις καθυστερήσεις με πρωταγωνιστές Τάισον, Τεχέρο και Φαμπιάνο

Ντέρμπι Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ χωρίς νεύρα δεν υπάρχει. Ένα σκληρό φάουλ του Κουάμε στον Τάισον στις καθυστερήσεις προκάλεσε σύρραξη μεταξύ των παικτών.

Η κατάσταση στο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να ξεφύγει στις καθυστερήσεις, με τους παίκτες του Άρη και του ΠΑΟΚ να έρχονται στα χέρια μετά από το σκληρό μαρκάρισμα του Κουαμέ στον Τάισον, προκειμένου ο Βραζιλιάνος να μη φύγει στην αντεπίθεση.

Κι ενώ οι δυο τους τα βρήκαν γρήγορα, η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ Τάισον, Τεχέρο και Φαμπιάνο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να σπρώχνονται.

Ευτυχώς η φωτιά έσβησε γρήγορα, με τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες κάρτες στους πρωταγωνιστές.