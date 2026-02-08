Συμβαίνει τώρα:
Άρης – ΠΑΟΚ: Χαμός στις καθυστερήσεις με πρωταγωνιστές Τάισον, Τεχέρο και Φαμπιάνο

Δεν έλειψαν τα νεύρα στο φινάλε του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης
Ένταση στο Άρης - ΠΑΟΚ
Ντέρμπι Θεσσαλονίκη ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ χωρίς νεύρα δεν υπάρχει. Ένα σκληρό φάουλ του Κουάμε στον Τάισον στις καθυστερήσεις προκάλεσε σύρραξη μεταξύ των παικτών.

Η κατάσταση στο ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να ξεφύγει στις καθυστερήσεις, με τους παίκτες του Άρη και του ΠΑΟΚ να έρχονται στα χέρια μετά από το σκληρό μαρκάρισμα του Κουαμέ στον Τάισον, προκειμένου ο Βραζιλιάνος να μη φύγει στην αντεπίθεση.

Κι ενώ οι δυο τους τα βρήκαν γρήγορα, η ένταση συνεχίστηκε μεταξύ Τάισον, Τεχέρο και Φαμπιάνο, με τους παίκτες των δύο ομάδων να σπρώχνονται.

Ευτυχώς η φωτιά έσβησε γρήγορα, με τον διαιτητή να μοιράζει κίτρινες κάρτες στους πρωταγωνιστές.

Αθλητικά
