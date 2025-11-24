Άρης: Σε δύσκολη θέση ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την ήττα αλλά και την αντίδραση στη βράβευση από την ΑΕΚ

Ο Άρης ηττήθηκε με 1-0 από την ΑΕΚ στην 11η αγωνιστική της Super League, μένοντας για 6ο παιχνίδι μακριά από τη νίκη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να βρίσκεται στο “στόχαστρο” διοίκησης και οπαδών.

Ο Μανόλο Χιμένεθ ξεκίνησε εξαιρετικά την πορεία του στον Άρη, αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι αντίστοιχα τον τελευταίο καιρό, με την ήττα από την ΑΕΚ να τον φέρνει σε δύσκολη θέση για τη συνέχεια στον πάγκο των “κιτρίνων”.

Το ποτήρι δείχνει να… ξεχείλισε για τον Ισπανό προπονητή, εξαιτίας και της αντίδρασή του μετά τη βράβευσή του από την ΠΑΕ ΑΕΚ. Ο Χιμένεθ αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην ομάδα του και ανταπέδωσε στην κερκίδα, υψώνοντας και ένα κασκόλ της Ένωσης, με την ενέργειά του να προκαλεί δυσαρέσκεια στη νυν ομάδα του.

Ως εκ τούτου, οι επόμενες ημέρες είναι κρίσιμες για το μέλλον του στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τη διοίκηση του Άρη να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.