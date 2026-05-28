Αρνάλντι – Τσιτσιπάς 3-1: Εκτός Roland Garros ο Έλληνας τενίστας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να προχωρήσει μακριά ούτε στο Roland Garros. Ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 3-1 σετ (7-6, 5-7, 6-3, 6-2) από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι και αποκλείστηκε από τον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Με την κλήρωση να είναι ιδανική για τον Στέφανο Τσιτσιπά, σε συνδυασμό με τον αναπάντεχο αποκλεισμό του Γιανίκ Σίνερ, ο δρόμος ήταν ανοιχτός για να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου στο φετινό Roland Garros, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε ακόμα μία μέτρια εμφάνιση και αποκλείστηκε από τον Αρνάλντι, ο οποίος ήταν σίγουρα στα μέτρα του.

Ο Ιταλός τενίστας πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ (7-6), ο Τσιτσιπάς έδειξε σημάδια ζωής στο δεύτερο σετ, κάνοντας το 1-1, ωστόσο στη συνέχεια δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του και υποτάχθηκε άνευ όρων και στα δύο υπόλοιπα σετ στην ανωτερότητα του Αρνάντι.

Στους 32 ο Ιταλός θα αντιμετωπίσει τον Κολινιόν, ο οποίος έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός τον Σέλτον.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στο χορτάρι, εκεί όπου παραδοσιακά δυσκολεύεται περισσότερο από όλες τις επιφάνειες.