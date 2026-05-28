Μπαρτζώκας για τη δήλωση Σκαριόλο περί αδικίας: Έγινε αντικείμενο προπαγάνδας πως ο Ολυμπιακός έχει τις περισσότερες βολές φέτος

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο για αδικία στον τελικό της Euroleague στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υποστήριξε ότι είναι «προπαγάνδα» η κουβέντα για τις βολές που εκτελεί ο Ολυμπιακός.

Παράλληλα τόνισε πως οι Πειραιώτες, ως τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουν, όσο και να τους ενοχλεί, απλώς δίνουν το χέρι τους και φεύγουν.

Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα σχετικά με τις δηλώσεις του Σκαριόλο

“Κοιτάξτε είναι στην ανθρώπινη φύση ο καθένας, δεν θα έλεγα να αποποιηθεί των ευθυνών, γιατί η Ρεάλ έπαιξε καταπληκτικά και ήταν άριστα προετοιμασμένη. Εμείς αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια είναι να ασχολούμαστε μόνο με την ομάδα μας.

Δεν έχουμε καταφύγει ποτέ σε μεθόδους να μετράμε πόσες βολές σουτάρει ο καθένας. Όταν ο Παναθηναϊκός το 2024 είχε τις περισσότερες κερδισμένες και τις λιγότερες εκτελεσμένες εναντίον, όμως δεν έγινε θέμα.

Φέτος που ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες εκτελεσμένες βολές έγινε αντικείμενο προπαγάνδας. Δεν έγινε ίδιο αντικείμενο όταν η FIBA είπε συγγνώμη για το κόψιμο του Βράνκοβιτς στην Μπαρτσελόνα.

Εμείς δε θέλουμε να ασχολούμαστε ποτέ. Κατανοούμε την κατάσταση. Γενικά η κοινωνία είναι τέτοια. Ενώ πρέπει να συγκεντρωνόμαστε στον εαυτό μας πάντα κάνουμε την προσπάθεια να υποτιμήσουμε την προσπάθεια του άλλου.

Το σέβομαι. Κάποιοι είναι και επαγγελματίες και το κάνουν, με βάση σχέδιο. Καθημερινά έχουν έναν ωραίο τρόπο.

Όπως είδατε στην ομάδα που τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν τρεις φορές πρώτη στην κανονική διάρκεια, παίζει κάθε χρόνο στα Final Four, πέρασε με sweep στον τελικό και κέρδισε την περσινή πρωταθλήτρια με 20 πόντους και ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως εξελίχθηκε με τη Ρεάλ, αν ψάχνουμε ένα δύο σφυρίγματα για να πούμε κάτι, όπως το φάουλ του Καμπάσο για παράδειγμα.

Αν ήταν έτσι, εμείς θα λέγαμε ότι καμία διαιτησία δεν σε αφήνει να παίξεις τόσο σκληρή άμυνα για 40 λεπτά και καμία στο 88-80 δεν σου δίνει φάουλ στην κλωτσιά του Καμπάσο στον αέρα για να ξαναμπείς στο παιχνίδι.

Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Η Ρεάλ είναι τεράστιος σύλλογος. Επειδή και ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος, όταν χάνουμε δίνουμε το χέρι και φεύγουμε. Μπορεί να μας πειράζει προφανώς αλλά δεν θα καταφύγουμε ποτέ σε τέτοιες μεθόδους“.