Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0 τελικό: Οι Λονδρέζοι στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια

Η Άρσεναλ κέρδισε 1-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Champions League και προκρίθηκε στον τελικό της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού της Μπάγερν Μοναχου με την Παρί Σεν Ζερμέν.
23:54 | 05.05.2026
23:53 | 05.05.2026
Τέλος αγώνα, η Άρσεναλ είναι στον τελικό του Champions League μετά από 20 χρόνια
23:52 | 05.05.2026
94'
Οι παίκτες της Άρσεναλ κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερήσουν το ματς και να κερδίσουν χρόνο
23:49 | 05.05.2026
Γίνεται ήδη χαμός στο Έμιρεϊτς
23:48 | 05.05.2026
92'
Τρία λεπτά απομένουν για να πανηγυρίσουν οι φίλοι και οι παίκτες της Άρσεναλ
23:47 | 05.05.2026
90'
Πέντα τα λεπτά των καθυστερήσεων
23:46 | 05.05.2026
89'
Ο Μπαένα δοκίμασε το πόδι του από μακριά, όμως η μπάλα πέρασε άουτ
Ηρεμία ζητάει ο Σιμεόνε
23:33 | 05.05.2026
80'
Ο Γιορέντε σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, όμως ο Ράγια έπεσε και μπλόκαρε εύκολα την μπάλα
23:25 | 05.05.2026
75'
Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα, με την Άρσεναλ να ελέγχει την κατάσταση
Ο Σιμεόνε προσπαθεί να «ξυπνήσει» τους παίκτες του
23:25 | 05.05.2026
23:24 | 05.05.2026
23:16 | 05.05.2026
65'
Μεγάλη ευκαιρία για το 2-0 έχασε ο Γκιόκερες
Ο Χινκαπιέ βγήκε στην αντεπίθεση και έκανε σέντρα στον Γκιόκερες, ο οποίος από πλεονεκτική θέση έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από την εστία
23:10 | 05.05.2026
56'
Νέα ευκαιρία για τους «ροχιμπλάνκος»
Ο Γκριεζμάν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή και ο Ραγιά απέκρουσε εντυπωσιακά. Το VAR έκανε διπλό τσεκ, όμως δεν δόθηκε κάποια παράβαση, με ένα μαρκάρισμα στον Γάλλο να είναι αρκετά ύποπτο
23:03 | 05.05.2026
52'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ατλέτικο Μαδρίτης
Ο Σιμεόνε βγήκε απέναντι από τον Ράγια μετά από λάθος του Σαλιμπά, όμως αυτός δεν κατάφερε να σκοράρει, εξαιτίας και της πίεσης του Γκάμπριελ, ο οποίος τον βρήκε και λίγο στο πόδι με την φάση να ελέγχεται χωρίς να δίνεται κάποια παράβαση
23:03 | 05.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του ημιτελικού
22:56 | 05.05.2026
Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο
22:56 | 05.05.2026
22:49 | 05.05.2026
Ημίχρονο στο Έμιρεϊτς
22:35 | 05.05.2026
45'
Γκολ για την Άρσεναλ με τον Σάκα, 1-0 και σκορ πρόκρισης για τους «κανονιέρηδες»
Ο Τροσάρ έκανε το σουτ μέσα στην περιοχή, μετά από σέντρα του Γκιόκερες, ο Όμπλακ απέκρουσε και ο Σάκα πήρε το ριμπάουντ για να κάνει το 1-0 και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης
22:34 | 05.05.2026
35'
Διομαρτύρονται για πέναλτι στον Τροσάρ οι παίκτες της Άρσεναλ
Δεν δόθηκε κάποια παράβαση από τον Ζίμπερτ
22:30 | 05.05.2026
Ο Τόμας Τούχελ και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ βρίσκονται στο γήπεδο για τον ημιτελικό του Champions League
22:26 | 05.05.2026
22:25 | 05.05.2026
25'
Καλή στιγμή για την Άρσεναλ
Ο Λιούς-Κέλι πήρε την μπάλα στην περιοχή και απέφυγε τον Άλβαρες, έκανε δυνατό παράλληλο γύρισμα, όμως εκεί δεν υπήρχε παίκτης της Άρσεναλ, με αποτέλεσμα η φάση να περνάει ανεκμετάλλευτη
22:21 | 05.05.2026
22:19 | 05.05.2026
20'
Καλό σουτ από μακρινή απόσταση του Γκάμπριελ, λίγο άουτ η μπάλα, που ανάγκασε τον Όμπλακ να πέσει στο έδαφος
22:18 | 05.05.2026
22:12 | 05.05.2026
17'
Η Άρσεναλ απείλησε με τον Σάκα
Ο Άγγλος εξτρέμ βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ του Ράις, όμως το τελείωμά του ήταν απογοητευτικό
22:10 | 05.05.2026
11'
Νέα καλή στιγμή για την Ατλέτικο
Ο Γκριζμάν έκανε το γύρισμα, ο Ράγια βρήκε την μπάλα, που στρώθηκε στον Σιμεόνε, τον οποίο όμως πρόλαβε ο Ράις και του έβαλε την κόντρα για να πάρει και το άουτ
22:08 | 05.05.2026
8'
Η Ατλέτικο απείλησε με τον Άλβαρες μέσα στην περιοχή, όμως το τελείωμα του Αργεντίνου πέρασε άουτ
22:05 | 05.05.2026
Το εντυπωσιακό κορεό των φίλων της Άρσεναλ
22:04 | 05.05.2026
5'
Η Άρσεναλ έχει τον έλεγχο του αγώνα στα πρώτα λεπτά
Η ομάδα του Αρτέτα κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς να έχει καταφέρει να διασπάσει την άμυνα των ροχιμπλάνκος στο πρώτο πεντάλεπτο
22:03 | 05.05.2026
Η αγκαλιά του Αρτέτα με τον Σιμεόνε πριν την έναρξη του αγώνα
22:00 | 05.05.2026
Ξεκίνησε το ματς στο Λονδίνο
21:57 | 05.05.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του μεγάλου ημιτελικού
21:56 | 05.05.2026
Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ
Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Φολτίν
4ος: Τόμπιας Στίλερ
VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ, Ρόμπερτ Σρέντερ (ΓΕΡ)
21:51 | 05.05.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:51 | 05.05.2026
Στον πάγκο της Ατλέτικο βρίσκονται οι Μούσο, Χιμένες, Μεντόσα, Καρδόσο, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λανγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Μπονιάρ, Ντίας
21:51 | 05.05.2026
Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Έντεγκααρντ, Ζεσούς, Μαρτινέλι, Νόργκαρντ, Μαντουέκε, Χάβερτς, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν
21:47 | 05.05.2026
Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν προκριθεί στις 11 από τις 15 τελευταίες περιπτώσεις διπλών ευρωπαϊκών αγώνων με αγγλικούς συλλόγους