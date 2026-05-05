Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης live για τα ημιτελικά του Champions League

Το πρώτο ματς στο Μετροπολιτάνο είχε έρθει ισόπαλο (1-1) με γκολ των Άλβαρες και Γκιόκερες
Ο Άλβαρες κόντρα στη Άρσεναλ/ REUTERS/Isabel Infantes

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Champions League, με το πρώτο ματς να έχει έρθει ισόπαλο 1-1. Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.

21:57 | 05.05.2026
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του μεγάλου ημιτελικού
21:56 | 05.05.2026

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ

Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Φολτίν

4ος: Τόμπιας Στίλερ

VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ, Ρόμπερτ Σρέντερ (ΓΕΡ)

21:51 | 05.05.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:51 | 05.05.2026

Στον πάγκο της Ατλέτικο βρίσκονται οι Μούσο, Χιμένες, Μεντόσα, Καρδόσο, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λανγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Μπονιάρ, Ντίας

21:51 | 05.05.2026

Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Έντεγκααρντ, Ζεσούς, Μαρτινέλι, Νόργκαρντ, Μαντουέκε, Χάβερτς, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν

21:47 | 05.05.2026
Οι «ροχιμπλάνκος» έχουν προκριθεί στις 11 από τις 15 τελευταίες περιπτώσεις διπλών ευρωπαϊκών αγώνων με αγγλικούς συλλόγους
21:46 | 05.05.2026
Η ενδεκάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης

Όμπλακ, Πούμπιλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες

21:46 | 05.05.2026
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ

Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ, Γκιόκερες

21:46 | 05.05.2026
Το ρεκόρ της Άρσεναλ κόντρα στις ισπανικές ομάδες είναι 19-10-16
21:36 | 05.05.2026
Φέτος, η Άρσεναλ επικράτησε 4-0 στο μεταξύ τους ματς στο «Έμιρεϊτς» για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League
21:36 | 05.05.2026

Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη

21:36 | 05.05.2026

Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο 1-1 και όποιος βγει νικητής από τη μάχη του Λονδίνου θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League

21:36 | 05.05.2026
