Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης live για τα ημιτελικά του Champions League

Η Άρσεναλ φιλοξενεί την Ατλέτικο Μαδρίτης για τα ημιτελικά του Champions League, με το πρώτο ματς να έχει έρθει ισόπαλο 1-1. Ο νικητής του αγώνα θα εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης. Σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί στην παράταση ή στα πέναλτι.
Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ
Βοηθοί: Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Φολτίν
4ος: Τόμπιας Στίλερ
VAR: Μπάστιαν Ντάνκερτ, Ρόμπερτ Σρέντερ (ΓΕΡ)
Στον πάγκο της Ατλέτικο βρίσκονται οι Μούσο, Χιμένες, Μεντόσα, Καρδόσο, Σέρλοθ, Μπαένα, Αλμάδα, Λανγκλέ, Μολίνα, Βάργκας, Μπονιάρ, Ντίας
Στον πάγκο της Άρσεναλ βρίσκονται οι Κέπα, Σέτφορντ, Μοσκέρα, Ινκαπιέ, Έντεγκααρντ, Ζεσούς, Μαρτινέλι, Νόργκαρντ, Μαντουέκε, Χάβερτς, Θουμπιμέντι, Ντάουμαν
Όμπλακ, Πούμπιλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Κόκε, Λούκμαν, Γκριεζμάν, Άλβαρες
Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Σάκα, Έζε, Τροσάρ, Γκιόκερες
Ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα στην Βουδαπέστη
Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο 1-1 και όποιος βγει νικητής από τη μάχη του Λονδίνου θα εξασφαλίσει το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο ματς του ημιτελικού ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης