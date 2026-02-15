Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: Άνετη πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας για τους «κανονιέρηδες»

Πάρτι στο πρώτο ημίχρονο από την ομάδα του Αρτέτα
Οι παίκτες της Άρσεναλ
Οι παίκτες της Άρσεναλ πανηγυρίζουν/ Action Images via Reuters/Peter Cziborra

Η Άρσεναλ κέρδισε 4-0 την Γουίγκαν και προκρίθηκε εύκολα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς η Άρσεναλ μέχρι το 27′ είχε καταφέρει να κάνει το 4-0 κόντρα στην Γουίγκαν.

Ο Μαντουέκε στο 11′ άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Έζε. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μοίρασε και στον Μαρτινέλι για το 2-0, ενώ το τρίτο γκολ της Άρσεναλ ήρθε με αυτογκόλ του Χαντ. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς στο 27′ έγραψε το τελικό 4-0.

Το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά και δεν άλλαξε κάτι μέχρι το φινάλε με τον Αρτέτα να ξεκουράζει τους παίκτες του ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Κύπελλο Αγγλίας

Μπέρμιγχαμ – Λιντς 2-4 πέν. (1-1 κ.αγ. & παρ.)

Γκρίμσμπι – Γουλβς 0-1

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ 1-2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 0-1

Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo