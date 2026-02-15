Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0: Άνετη πρόκριση στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας για τους «κανονιέρηδες»

Η Άρσεναλ κέρδισε 4-0 την Γουίγκαν και προκρίθηκε εύκολα στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας.

Όλα έγιναν στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς η Άρσεναλ μέχρι το 27′ είχε καταφέρει να κάνει το 4-0 κόντρα στην Γουίγκαν.

Ο Μαντουέκε στο 11′ άνοιξε το σκορ μετά από ασίστ του Έζε. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός μοίρασε και στον Μαρτινέλι για το 2-0, ενώ το τρίτο γκολ της Άρσεναλ ήρθε με αυτογκόλ του Χαντ. Ο Γκάμπριελ Ζεσούς στο 27′ έγραψε το τελικό 4-0.

Το παιχνίδι είχε ολοκληρωθεί ουσιαστικά και δεν άλλαξε κάτι μέχρι το φινάλε με τον Αρτέτα να ξεκουράζει τους παίκτες του ενόψει της κρίσιμης συνέχειας.

Τα αποτελέσματα της ημέρας στο Κύπελλο Αγγλίας

Μπέρμιγχαμ – Λιντς 2-4 πέν. (1-1 κ.αγ. & παρ.)

Γκρίμσμπι – Γουλβς 0-1

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ 1-2

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 0-1

Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0