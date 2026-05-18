Με μπλούζα Μπαρτζώκα πανηγύρισε κολυμβητής του Ολυμπιακού την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας

Η ομάδα του Ολυμπιακού στην κολύμβηση κατέκτησε το 67ο πρωτάθλημα Ελλάδας της ιστορίας της συγκεντρώνοντας 1485 βαθμούς έναντι 1410 του ΑΟ Παλαιού Φαλήρου και ο αθλητής, Αντώνης Φωκαΐδης γιόρτασε με μπλούζα με το πρόσωπο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο κολυμβητής ανοιχτής θαλάσσης και προπονητής Εφήβων και Νεανίδων του Ολυμπιακού πανηγύρισε με τον πιο επικό τρόπο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού επέλεξε να φορέσει την μπλούζα, όπου πρώτος είχε φορέσει ο Εβάν Φουρνιέ, με την προσωπογραφία του Γιώργου Μπαρτζώκα να κάνει νόημα για ησυχία.

Όλα αυτά τέσσερις μέρες πριν το Final Four της Αθήνας, με τον Ολυμπιακό να καλείται στον ημιτελικό να ξεπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Φενερμπαχτσέ.