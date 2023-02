Η Άρσεναλ έχασε βαθμούς για δεύτερο σερί παιχνίδι στην Premier League, μένοντας στο 1-1 με την Μπρέντφορντ, αλλά το γκολ των φιλοξενούμενων έχει προκαλέσει πλήθος σχολίων στην Αγγλία.

Στη φάση του γκολ της Μπρέντφορντ φαίνεται να υπάρχει οφσάιντ, αλλά το VAR δεν ενημέρωσε σχετικά τον διαιτητή και έτσι μέτρησε κανονικά, με τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα να είναι έξαλλος και μετά το τέλος του αγώνα, κάνοντας λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «Daily Mail» μάλιστα, ο υπεύθυνος στο VAR, Λι Μέισον, δεν έβαλε καν τις απαραίτητες γραμμές για να ελέγξει την πιθανότητα του οφσάιντ και ως εκ τούτου βρίσκεται στο “στόχαστρο” των “κανονιέρηδων”, αλλά και όσων συνεχίζουν να αντιτίθενται στη χρήση του VAR στην Premier League.

🚨 VAR Lee Mason forgot to draw the offside lines on Ivan Toney’s equaliser.



Christian Norgaard was offside in the build-up. Had the lines been drawn, the goal would have been disallowed and Arsenal would be 8 points clear at the top of the table.



✍️ @TheSharpeEnd pic.twitter.com/tVw4TZ184b