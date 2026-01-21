Συμβαίνει τώρα:
Αστέρας – Ολυμπιακός: Στις 4 Φεβρουαρίου ορίστηκε η εξ αναβολής αναμέτρηση

Την ίδια ημερομηνία θα διεξαχθούν οι πρώτοι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας
Η Super League γνωστοποίησε την ημερομηνία του αγώνα ΑστέραςΟλυμπιακός που αναβλήθηκε, μετά από αίτημα των ερυθρολεύκων.

Η αναμέτρηση Αστέρας – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 4 Φεβρουαρίου (18:30) στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. 

Υπενθυμίζεται ότι το παιχνίδι είχε αναβληθεί επειδή οι ερυθρόλευκοι έκαναν χρήση του joker right για να ετοιμαστούν καλύτερα για το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν.

Η ανακοίνωση της Super League

“Ανακοινώνεται ότι, σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας της 17ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ASTERAS AKTOR – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ορίζεται ως ακολούθως:

Τετάρτη 04/02/26 18:30 Αστέρας AKTOR – Ολυμπιακός / Γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης“.

