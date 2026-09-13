Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1 τελικό: Γκέλα για τους κιτρινόμαυρους στο «Θ. Κολοκοτρώνης»

Super League 4η αγωνιστική
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Τελικό σκορ
Μονομαχία στον αέρα στο Αστέρας - ΑΕΚ/ (ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI)
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Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη με τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας και άφησε δύο βαθμούς στην προσπάθεια να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα. Πρώτος βαθμός για τους Αρκάδες τη φετινή σεζόν.
20:55 | 13.09.2026
Τέλος στο ματς, νέα απώλεια βαθμών για την ΑΕΚ, 1-1 το σκορ, πρώτος βαθμός για τον Αστέρα φέτος
20:54 | 13.09.2026
90+5
Άστοχη κεφαλιά του Βάργκας, χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ
20:51 | 13.09.2026
90+3
Δύο λεπτά απομένουν για το τελικό σφύριγμα, πιέζει η ΑΕΚ
20:49 | 13.09.2026
90+1
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:47 | 13.09.2026
88'
Νέα τέραστια ευκαιρία του Γιόβιτς
Ο Μάγερ μπήκε στην περιοχή και βρήκε τον Γιόβιτς στο σημείο του πέναλτι που αστόχησε ξανά από πλεονεκτική θέση
20:44 | 13.09.2026
87'
Απίθανη χαμένη ευκαιρία του Γιόβιτς
Ο Ρότα έκανε τη σέντρα και ο Γιόβιτς δεν βρήκε την μπάλα καλά και δεν μπόρεσε να σκοράρει σε κενή εστία
20:44 | 13.09.2026
84'
Σουτ του Κοϊτά, πάνω από την εστία, δεν απείλησε τον Χατζηεμμανουήλ
20:43 | 13.09.2026
84'
Η ΑΕΚ προσπαθεί στα τελευταία λεπτά να γεμίσει την περιοχή του Αστέρα
Κυριώς με σέντρες ψάχνει το γκολ η ομάδα του Νίκολιτς
20:36 | 13.09.2026
76'
Νέα τεράστια απόκρουση του Μπρινιόλι
Ο Μέντες πήρε την μπάλα από τον Κετού και προσπάθησε να σκοράρει στην κλειστή γωνία του Μπρινιόλι, που έκανε μία ακόμα σπουδαία επέμβαση
20:35 | 13.09.2026
76'
Η ΑΕΚ δεν μπορεί να δημιουργήσει μεγάλες ευκαιρίες στην Τρίπολη και κινδυνεύει με νέα απώλεια
20:24 | 13.09.2026
64'
Τεράστια απόκρουση του Μπρινιόλι σε σουτ του Μπαρτόλο
Ο Ιταλός κράτησε τον Αστέρα μακριά από την ανατροπή του σκορ
20:16 | 13.09.2026
60'
Η ΑΕΚ σκόραρε με τον Βάργκας, ο οποίος όμως ήταν οφσάιντ στο σουτ του Κοϊτά και το γκολ σωστά ακυρώθηκε
20:11 | 13.09.2026
56'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ, άστοχη η κεφαλιά του Μουκουντί από καλή θέση χωρίς μαρκάρισμα
20:06 | 13.09.2026
51'
Οι δύο ομάδες δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν κάποια μεγάλη στιγμή στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους
19:49 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
19:48 | 13.09.2026
Ημίχρονο στην Τρίπολη, ισόπαλες οι δύο ομάδες με 1-1
19:44 | 13.09.2026
45+1
Καλή στιγμή για την ΑΕΚ με τον Πήλιο
Ο Γιόβιτς έβγαλε τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ σε καλή θέση, όμως το τελείωμά του ήταν άστοχο
19:43 | 13.09.2026
43'
Χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ
Ο Γκατσίνοβιτς βγήκε στην πλάτη του Κώτσιρα και έδωσε στον Ζίνι, το σουτ του οποίου κόντραρε για να το μπλοκάρει εύκολα ο αντίπαλος κίπερ
19:38 | 13.09.2026
41'
Έχει πέσει ο ρυθμός της αναμέτρησης στα τελευταία λεπτά του αγώνα
19:23 | 13.09.2026
31'
Γκοολ για τον Αστέρα Τρίπολης, 1-1 το σκορ
Ο Μουκουντί έκανε λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ και ο Μακέντα πήρε την μπάλα και την έσπασε στον Μπαρτόλο, ο οποίος νίκησε τον Μπρινιόλι για την ισοφάριση
19:22 | 13.09.2026
21'
Γκολλ για την ΑΕΚ με αυτογκόλ του Λάσκαρη
Ο Ρότα έκανε τη σέντρα μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση και ο αμυντικός του Αστέρα στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του
19:19 | 13.09.2026
18'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα
Ο Μπαρτόλο μπήκε στην περιοχή της ΑΕΚ με καλές προϋποθέσεις, αλλά δεν έσπασε την μπάλα σε Μακέντα και Κουρμπέλη και έχασε την ευκαιρία
19:10 | 13.09.2026
12'
Χαμένη ευκαιρία για τον Αστέρα με τον Κετού
Οι Αρκάδες βγήκαν στην αντεπίθεση και ο Κετού νικήθηκε από τον Μπρινιόλι, που απομάκρυνε σε κόρνερ
19:08 | 13.09.2026
11'
Άστοχο του σουτ του Μάριν στην εκτέλεση του έμμεσου φάουλ
19:05 | 13.09.2026
7'
Η ΑΕΚ κέρδισε έμμεσο μετά από λάθος του Χατζηεμμανουήλ
Παιδικό λάθος από τον τερματοφύλακα του Αστέρα
19:05 | 13.09.2026
3'
Η ΑΕΚ είχε την πρώτη φάση του αγώνα με σουτ του Ζίνι που μπλόκαρε ο Χατζηεμμανουήλ
18:49 | 13.09.2026
Στον πάγκο για τον Αστέρα οι Κακαδιάρης, Κριαράς, Χρυσόπουλος, Τερεζίου, Μπουζούκης, Τσίκο, Κιμπιόκα, Πέρες Ντομίνγκες, Ορόσκο, Ρικαρντίνιο, Καλτσάς, Παπακανέλλος
18:49 | 13.09.2026
Στον πάγκο βρίσκονται οι Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεβ, Βίντα, Λυκογιάννης, Κάιρινεν, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο, Βιτάλις, Ζούμπκοφ, Κοϊτά και Βάργκα
18:48 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης
Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα
18:48 | 13.09.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ
Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Γιόβιτς
18:39 | 13.09.2026
Οι φίλοι της ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης»
18:38 | 13.09.2026
Η ΑΕΚ θέλει να κάνει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της φέτος στο πρωτάθλημα
Στην πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά
18:38 | 13.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς της ΑΕΚ στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης
18:38 | 13.09.2026
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