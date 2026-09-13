Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βισέντε Ταμπόρδα ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και αποχώρησε από το ματς με τον Παναιτωλικό

Ο Αργεντινός είχε προλάβει να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση με δυνατή κεφαλιά
Ο Ταμπόρδα
Ο Ταμπόρδα αποχωρεί από το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Βισέντε Ταμπόρδα στο 20′ του ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό ένιωσε ενοχλήσεις στον προσαγωγό και έγινε αναγκαστική αλλαγή με τον Λιβάι Γκαρσία να τον αντικαθιστά.

Η κατάσταση του Βισέντε Ταμπόρδα αναμένεται να αξιολογηθεί τις προσεχείς μέρες για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος που έχει αποκομίσει από το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός ο Αργεντινός χαφ.

Στο 14′ ο Ταμπόρδα είχε προλάβει να ανοίξει το σκορ για το τριφύλλι με δυνατή κεφαλιά μετά από σέντρα του Αντίνο. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τον αποθέωσαν για μία ακόμα φορά, μιας και πρόκειται για τον αγαπημένο της πράσινης εξέδρας.

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Αθλητικά
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