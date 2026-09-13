Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1: Νέα εκτός έδρας απώλεια για την Ένωση, σπουδαίο αποτέλεσμα για τους Αρκάδες στη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης έκανε μία τρομερή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ και την ανάγκασε στη δεύτερη εκτός έδρας ισοπαλία της στη Super League. Το ματς στο «Θ. Κολοκοτρώνης» έληξε ισόπαλο 1-1. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση με αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Μπαρτόλο εκμεταλλεύτηκε το μοιραίο λάθος του Μουκουντί και με ωραίο πλασέ νίκησε τον τρομερό στην αναμέτρηση Μπρινιόλι για να δώσει τον πρώτο φετινό βαθμό στον Αστέρα Τρίπολης.

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Μοιραίος για την ΑΕΚ ήταν ο Λούκα Γιόβιτς που στο 87′ και το 88′ έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες για να δώσει το τρίποντο στην ομάδα του και να ντυθεί ήρωας.

Το ματς

Η ΑΕΚ στο 7′ είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, καθώς κέρδισε έμμεσο φάουλ μέσα στην περιοχή, μιας και ο Χατζηεμμανουήλ έκανε λάθος, πιέστηκε και έπιασε την μπάλα από πάσα συμπαίκτη του. Ο Μάριν εκτέλεσε με την μπάλα να περνάει ψηλά άουτ.

Ο Αστέρας απάντησε στις ευκαιρίες στο 12′, όταν ο Κετού βγήκε με καλές προϋποθέσεις στον ανοιχτό χώρο και δοκίμασε το πόδι του από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τον Μπρινιόλι να διώχνει.

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Οι Αρκάδες είχαν ακόμα μία μεγάλη στιγμή στο 18, με τον Μπαρτόλο, όμως να μην σηκώνει το κεφάλι του για να βρει τους ελεύθερους Μακέντα και Κουρμπέλη και το σουτ του κόντραρε.

Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στο 21′ με αυτογκόλ του Λάσκαρη και πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Ρότα έκανε τη σέντρα από πλάγια θέση για να αναγκάσει τον αμυντικό των γηπεδούχων να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ο Αστέρας Τρίπολης είχε απάντηση στην ΑΕΚ στο 31′. Ο Μουκουντί έκανε τραγικό λάθος στην άμυνα, ο Μακέντα πήρε την μπάλα και την «έσπασε» στον Μπαρτόλο, ο οποίος νίκησε με έξοχο πλασέ τον Ιταλό τερματοφύλακα.

Η Ένωση στο 60′ της αναμέτρησης βρήκε γκολ με τον Βάργκα, μετά από σουτ του Κοϊτά που κόντραρε, όμως ο βοηθός σήκωσε σωστά τη σημαία του και το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ με το σκορ να παραμένει στο 1-1.

Ο Μπρινιόλι στο 64′ έκανε μία ηρωική επέμβαση στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και κράτησε την ΑΕΚ μέσα στη διεκδίκηση του αγώνα. Ο Μπαρτόλο σούταρε με δύναμη μέσα στην περιοχή και ανάγκασε τον Ιταλό να «πετάξει» για να κρατήσει ισόπαλο το σκορ.

Ο Αστέρας στο 76′ βρέθηκε κοντά στην ανατροπή με τον Μέντες μετά από πάσα του Κετού. Το τελείωμα του ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων στην κλειστή γωνία του Μπρινιόλι είχε εντυπωσιακή απάντηση από τον Ιταλό κίπερ.

Ο Λούκα Γιόβιτς στο 87′ βρέθηκε μόνος του απέναντι από την ανυπεράσπιστη εστία του Αστέρα, όμως το σουτ του ήταν αδύναμο, σαν να μην περίμενε την μπάλα μπροστά του και δεν έφτασε καν στο τέρμα με την άμυνα να διώχνει.

Στην αμέσως επόμενη φάση ο Μάγερ έδωσε τρομερά στον Γιόβις, που ήταν στο σημείο του πέναλτι με το σουτ του Σέρβου να περνάει ελάχιστα άουτ και τις ελπίδες της ΑΕΚ για νίκη να μειώνονται ακόμα περισσότερο.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελικό σφύριγμα και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από ένα βαθμό, με την ΑΕΚ να μη νικά ξανά εκτός έδρας.

Αστέρας Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74′ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90+2′ Τερεζίου), Κετού (81′ Παπακανέλλος), Μακέντα (74′ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52′ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52′ Κοϊτά), Ζίνι (88′ Μάνταλος), Γιόβιτς.