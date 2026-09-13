Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Μακάμπι: «Δεν πιάσαμε αρκετά μεγάλα διαστήματα καλής απόδοσης» – Τι είπε για τους τραυματίες

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο φιλικό τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» της Κύπρου, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην είναι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών του, παρά τη νίκη.

Μετά το τέλος του Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε και στην κατάσταση των παικτών του, αφού στους τραυματίες προστέθηκε και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Αυτά τα φιλικά μας δίνουν μία σημαντική εικόνα. Ήταν δύο ματς που δεν παίξαμε καλά, δεν βρήκαμε ρυθμό και δεν πιάσαμε αρκετά μεγάλα διαστήματα καλής απόδοσης. Μονάχα ορισμένα ξεσπάσματα θεωρώ. Δεν υποτιμώ ότι κερδίσαμε δύο μεγάλες ομάδες υψηλού επιπέδου όπως ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Το γεγονός πως έχουμε ένα πνεύμα νικητή και κάνουμε στο τέλος αυτά που πρέπει να κάνουμε για να κερδίσουμε είναι σημαντικό.



Σίγουρα δείχνουμε, φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι να έχουμε για μεγάλη διάρκεια καλά διαστήματα στο παιχνίδι μας. Σήμερα κάναμε 10 λάθη στο πρώτο δεκάλεπτο και δεχθήκαμε πενήντα πόντους στα άλλα τρία. Κάναμε καλή δουλειά αμυντικά, ειδικά όταν αρχίσαμε να παίζουμε με αλλαγές. Μας βοήθησε πολύ ο Τζόσεφ σε αυτό ήταν πολύ καλός. Και ο Εντιάι ήταν φανταστικός σε αυτό το κομμάτι και μας βοήθησε να πάρουμε το ματς. Προφανώς μέσα από την άμυνά μας έγιναν όλα αυτά. Θα ήθελα να έχουμε άλλη μία προετοιμασία ακόμα είκοσι ημερών.



Σήμερα είχε ενόχληση ο Μιλουτίνοφ και έμεινε έξω, φορτώθηκαν οι ψηλοί με φάουλ. Ο Βεζένκοφ είναι ανέτοιμος ακόμα και πονάει στον αγκώνα και δεν μπορεί να παίξει καλά παιχνίδια και ο Παπανικολάου δεν έπαιξε. Ο Τζόουνς δεν ήταν εδώ. Πρέπει να βρεθούμε σαν ομάδα ταχύτατα για να παίξουμε καλά παιχνίδια.



Έχουμε δύο προπονήσεις για το Super Cup. Οι τραυματίες πάνε μέρα-μέρα. Ο Μιλουτίνοφ πόνεσε και δεν μπόρεσε να παίξει άλλο. Θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τους ποιους έχουμε και θα δούμε».