Έξαλλοι στον Άρη με τη διαιτησία στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ: «Εύγε Λανουά, κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο»

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Άρη στην Τούμπα για το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στην 4η αγωνιστική της Super League και προηγήθηκε με 2-0 από το ημίχρονο, με τους “κίτρινους” να είναι όμως έξαλλοι με τον διαιτητή του αγώνα.

Ο Άρης διαμαρτύρεται για δύο φάσεις που ζήτησε κόκκινη κάρτα, ενώ κάνει λόγο και για φάουλ στον Βέλιο, πριν το πέναλτι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ για να ανοίξει το σκορ στην Τούμπα.

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Οι “κίτρινοι” έκαναν μάλιστα και σχετική ανάρτηση από το ημίχρονο, στο οποίο και έγραψαν: “Εύγε Λανουά! Κάτι ήξερες και έστειλες τον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Κένι για φάουλ στον Γιαννιώτα, χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον Π.Α.Ο.Κ. για αντιαθλητικό του Ζαφείρη πάνω στον Ράτσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον γκολκίπερ μας πριν το πέναλτι.

Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται…

Αρχίσανε τα «έργα»…