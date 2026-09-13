Αθλητικά

«Καυτός» Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε δύο γκολ στο Μπενφίκα – Ζιλ Βιθέντε 3-1

Έφθασε τα 14 γκολ σε 11 φετινούς αγώνες με την Μπενφίκα ο Παυλίδης
Ο Παυλίδης
Ο Παυλίδης στο Μπενφίκα - Ζιλ Βιθέντε / ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδηγεί την Μπενφίκα στην Πορτογαλία και πέτυχε… μόνος του την ανατροπή κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε, σκοράροντας δύο φορές στη νίκη της ομάδας του με 3-1.

Με τον Ερνάντες να ανοίγει από νωρίς το σκορ για τη Ζιλ Βιθέντε, ο Βαγγέλης Παυλίδης επέτρεψε στην Μπενφίκα να φθάσει στην ανατροπή, ισοφαρίζοντας με υπέροχο τελείωμα στο 29′ και δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του με πέναλτι στο 88ο λεπτό της αναμέτρησης.

Οι “αετοί” της Λισαβόνας βρήκαν και ένα τρίτο γκολ με τον Πρεστιάνι στις καθυστερήσεις, για να πάρουν τους τρεις βαθμούς και να φθάσουν ξανά σε απόσταση… βολής από την Πόρτο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Αυτό ήταν το 14ο γκολ του Παυλίδη σε 11 αγώνες φέτος με την Μπενφίκα.

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Αθλητικά
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