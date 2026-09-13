Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός live για την 4η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν το 3 στα 3 στη Super League.
Τετέι και Λιβάι Γκαρσία νικήθηκαν από τον Κουτσερένκο σε μία φάση διαρκείας στο ΟΑΚΑ
Ο Έλληνας στράικερ έκανε μία από τις γνωστές κούρσες του, όμως το αριστερό πλασέ του πέρασε λίγο άουτ
Ο Τζενεπό δοκίμασε να σκοράρει με ωραία προσπάθεια
Αρκετά άουτ πέρασε το σουτ του Νιγηριανού
Ο Ντέσερς βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο μετά από πάσα του Αντίνο, τον πέρασε, και ο Γκράναθ έδιωξε την μπάλα πριν γίνει το 3-0
Η μπάλα φάνηκε να μπαίνει στα δίχτυα από σουτ του Λούζα, όμως αυτή κόντραρε και ήταν κόρνερ. Θα ήταν πανέμορφο το τέρμα του Μαροκινού
Ο Μαροκινός σκόραρε το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στο τριφύλλι. Ο Καλάμπρια του έδωσε την μπάλα με κάθετη πάσα και αυτός έκανε το 2-0 με χαρακτηριστική ευκολία
Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα και ο Ντέσερς πήρε την κεφαλιά χωρίς καλή ισορροπία με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει άουτ
Ο Ουναΐ έκανε τη σέντρα, ο Κουτσερένκο δεν έδιωξε καλά και ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το τελείωμά του ήταν απογοητευτικό
Στον προσαγωγό είναι το προβλημά του Αργεντινού
Ο Αργεντινός πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Αντίνο και άνοιξε το σκορ
Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.
Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάσι, Άλεκσιτς, Τζενέπο, Μεχία.
Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση