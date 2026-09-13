Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός live για την 4η αγωνιστική της Super League

Οι δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο στη Super League κοντράρονται στο ΟΑΚΑ
Ο Ντέσερς
Super League
4η αγωνιστική
3 - 0
Τελικό σκορ
Ο Ντέσερς κόντρα στον Παναιτωλικό/ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν το 3 στα 3 στη Super League.

23:26 | 13.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:26 | 13.09.2026
Ουναΐ και Καμαρά
Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: Άνετη νίκη στο ΟΑΚΑ και μοναξιά στην κορυφή για το τριφύλλι
Ταμπορδα, Ουναΐ και Καλάμπρια υπέγραψαν το πράσινο τρίποντο στο ΟΑΚΑ
23:25 | 13.09.2026
Τέλος στο ματς, άνετη νίκη με 3-0 για τον Παναθηναϊκό
23:22 | 13.09.2026
90+3
Γκολ για τον Παναθηναϊκό, 3-0 με πέναλτι του Καλάμπρια
23:22 | 13.09.2026
Ο Καλάμπρια πήρε το πέναλτι από τον Τζενεπό και ανέλαβε την εκτέλεση
23:21 | 13.09.2026
Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
23:14 | 13.09.2026
86'
Χαμένη ευκαιριά για τον Παναθηναϊκό

Τετέι και Λιβάι Γκαρσία νικήθηκαν από τον Κουτσερένκο σε μία φάση διαρκείας στο ΟΑΚΑ

23:00 | 13.09.2026
83'
Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να έχει τον έλεγχο του αγώνα ψάχνοντας ένα τρίτο γκολ στο ματς
22:59 | 13.09.2026
69'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι

Ο Έλληνας στράικερ έκανε μία από τις γνωστές κούρσες του, όμως το αριστερό πλασέ του πέρασε λίγο άουτ

22:53 | 13.09.2026
68'
Καλή στιγμή για τον Παναιτωλικό, απέκρουσε αποτελεσματικά ο Πένια

Ο Τζενεπό δοκίμασε να σκοράρει με ωραία προσπάθεια

22:52 | 13.09.2026
62'
Χαμένη ευκαιρία με τον Ντέσερς

Αρκετά άουτ πέρασε το σουτ του Νιγηριανού

22:50 | 13.09.2026
Τετέι και Κάνγκουα πέρασαν στη θέση των Ουναΐ και Λούζα
22:49 | 13.09.2026
59'
Οι πράσινοι πιέζουν, αλλά δεν έχουν βρει κάποια μεγάλη στιγμή στην επανάληψη
22:36 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
22:31 | 13.09.2026
22:20 | 13.09.2026
22:19 | 13.09.2026
22:17 | 13.09.2026
Τέλος στο πρώτο ημίχρονο με τους πράσινους να έχουν το προβάδισμα
22:15 | 13.09.2026
45'
Τεράστια ευκαιρία του Παναθηναϊκού

Ο Ντέσερς βρέθηκε απέναντι από τον Κουτσερένκο μετά από πάσα του Αντίνο, τον πέρασε, και ο Γκράναθ έδιωξε την μπάλα πριν γίνει το 3-0

22:13 | 13.09.2026
43'
Τρομερή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Η μπάλα φάνηκε να μπαίνει στα δίχτυα από σουτ του Λούζα, όμως αυτή κόντραρε και ήταν κόρνερ. Θα ήταν πανέμορφο το τέρμα του Μαροκινού

22:08 | 13.09.2026
39'
Γκολλ για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ, 2-0 το σκορ

Ο Μαροκινός σκόραρε το πρώτο του γκολ στην επιστροφή του στο τριφύλλι. Ο Καλάμπρια του έδωσε την μπάλα με κάθετη πάσα και αυτός έκανε το 2-0 με χαρακτηριστική ευκολία

22:08 | 13.09.2026
22:04 | 13.09.2026
36'
Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό

Ο Κυριακόπουλος έκανε τη σέντρα και ο Ντέσερς πήρε την κεφαλιά χωρίς καλή ισορροπία με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει άουτ

22:03 | 13.09.2026
22:03 | 13.09.2026
22:02 | 13.09.2026
32'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Ο Ουναΐ έκανε τη σέντρα, ο Κουτσερένκο δεν έδιωξε καλά και ο Λιβάι Γκαρσία βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, όμως το τελείωμά του ήταν απογοητευτικό

21:53 | 13.09.2026
21:51 | 13.09.2026
20'
Ο Ταμπόρδα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, στη θέση του πέρασε ο Γκαρσία

Στον προσαγωγό είναι το προβλημά του Αργεντινού

21:43 | 13.09.2026
14
Γκοολ για τον Παναθηναϊκό, 1-0 με κεφαλιά του Ταμπόρδα

Ο Αργεντινός πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Αντίνο και άνοιξε το σκορ

21:36 | 13.09.2026
12'
Άστοχο σουτ από τον Ταμπόρδα, η μπάλα πέρασε αρκετά άουτ
21:34 | 13.09.2026
5'
Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τον Παναιτωλικό στην περιοχή του στα πρώτα λεπτά
21:29 | 13.09.2026
Ξεκίνησε το ματς στο ΟΑΚΑ
21:28 | 13.09.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
21:25 | 13.09.2026
Η ΑΕΚ γκέλαρε ξανά εκτός έδρας, έμεινε στο 1-1 με τον Αστέρα
Ο Μπαρτόλο
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1: Νέα εκτός έδρας απώλεια για την Ένωση, σπουδαίο αποτέλεσμα για τους Αρκάδες στη Super League
Ο Μπρινιόλι με δύο τεράστιες επεμβάσεις κράτησε το βαθμό για την ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης» - Μοιραίος ο Γιόβιτς για την Ένωση
21:24 | 13.09.2026
Λούζα και Ουναΐ θα αγωνιστούν για πρώτη φορα ως βασικοί με το τριφύλλι
21:24 | 13.09.2026
Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Παναθηναϊκός: Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Ταμπόρδα, Αντίνο, Ντέσερς.

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάσι, Άλεκσιτς, Τζενέπο, Μεχία.

21:23 | 13.09.2026
Οι φίλοι του Παναιτωλικού στο ΟΑΚΑ
SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:20 | 13.09.2026
Ο Σαλάχ Εντίν στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα των πρασίνων θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση

SUPERLEAGUE 2026-2027 / ΠΑΟ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:19 | 13.09.2026
Οι δύο ομάδες έχουν το 3/3 στη Super League και η αναμέτρηση θα κρίνει τη μάχη της κορυφής
21:19 | 13.09.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό
21:19 | 13.09.2026
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