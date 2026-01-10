Αστέρας Τρίπολης: Δεν μπόρεσε να προσγειωθεί στο Ηράκλειο η αποστολή για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Ο Αστέρας Τρίπολης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (11/01/26, 17:30) τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο για την 16η αγωνιστική της Super League και αντιμετώπισε προβλήματα στην πτήση για την Κρήτη.

Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης πέταξε για το Ηράκλειο, όμως δεν ήταν δυνατό το αεροπλάνο να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο «Ελ. Βεζνιζέλος». Λόγω ισχυρών ανέμων κατέστη αδύνατη η προσγείωση.

Η αποστολή αναμένεται να πετάξει ξανά την Κυριακή (11/01) για να καταφέρει να βρεθεί στο Ηράκλειο και να πραγματοποιηθεί ο αγώνας με τον ΟΦΗ.

Η αποστολή του Αστέρα Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Τσιντώτας, Χατζηεμμανουήλ, Ιβάνοβ, Σίπτσιτς, Σίλα, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Καστάνιο, Πομόνης, Φερνάντες, Τζανδάρης, Τσίκο, Μούμο, Αλάγκμπε, Μπαρτόλο, Μεντιέτα, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Οκό, Κέτου, Μακέντα, Χαραλαμπόγλου.