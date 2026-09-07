Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2: Διπλή «ροπαλιά» και πρώτη νίκη για τον «γηραιό» στη Super League – Παρέμειναν στο μηδέν οι Αρκάδες

Με γκολ των Μπαρθένας και Λόπεθ «άλωσε» την Τρίπολη ο Ηρακλής
Οι παίκτες του Ηρακλή πανηγυρίζουν κόντρα στον Αστέρα
Οι παίκτες του Ηρακλή πανηγυρίζουν κόντρα στον Αστέρα / EUROKINISSI
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Ο Ηρακλής έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της τρίτης αγωνιστικής και πέρασε από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη του στη φετινή Super League.

Με δύο “χτυπήματα” στην αρχή και του τέλους του αγώνα, ο Ηρακλής “λύγισε” τον Αστέρα Τρίπολης μπροστά στους οπαδούς του και τον “βύθισε” στη βαθμολογία της Super League, την ώρα που αυτός έπαιρνε το πρώτο του “τρίποντο” μετά την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο “γηραιός” άνοιξε από πολύ νωρίς το σκορ, χάρη σε ένα… περιπετειώδη γκολ του Μπαρθένας στο 10′, μετά από κακή αντίδραση της άμυνας των Αρκάδων και βρήκε ένα πέναλτι στο 73′, για να “τελειώσει” το ματς με τον Λόπεθ.

Ο Αστέρας Τρίπολης είχε την κατοχή της μπάλας στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ στη φάση του πέναλτι, αλλά του έλειψε η… ουσία για να “απειλήσει” τους Θεσσαλονικείς και να αποτρέψει τη νέα ήττα στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά από τρεις αγωνιστικές στη Super League, οι Αρκάδες είναι η μοναδική ομάδα μαζί με το Λεβαδειακό που δεν έχουν βαθμό, ενώ ο Ηρακλής έφθασε πλέον τους 4 και δείχνει ικανός να διεκδικήσει την… εδραίωσή του στο κορυφαίο πρωτάθλημα της χώρας.

Οι συνθέσεις στο Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής

Αστέρας Τρίπολης: Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Μπρόρσον, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ (78΄Ριέρα), Κετού (46΄Παπακανέλλος), Μπουζούκης (69΄Καλτσάς), Ορόθκο (58΄Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (46΄Μακέντα).

Ηρακλής: Αθανασιάδης, Βούρος, Ρος, Πίνα, Σόρια, Σουρλής (77΄Κράιντζ), Καϊμπουέ (58΄Ραντόγια), Νάνου, Νιζέ (88΄Αναστασιάδης), Μπάρθενας (46΄Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (58΄Μαρκές).

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