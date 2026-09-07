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Αθλητικά

Έξι συλλήψεις για ναρκωτικά, καπνογόνα και μαχαίρι στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Η ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ. για το ντέρμπι του ΟΑΚΑ
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (ΕΒΕΛΥΝ ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 τον ΠΑΟΚ στην τρίτη αγωνιστική της Super League, σε ένα παιχνίδι με πολύ κόσμο στο ΟΑΚΑ, αλλά και συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές έξω από το γήπεδο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., έξι οπαδοί του Παναθηναϊκού συνελήφθησαν πριν τη σέντρα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, για παραβάσεις που αφορούν κατά περίπτωση, ναρκωτικές ουσίες, φωτοβολίδες και… πολεμοφόδια.

Πιο συγκεκριμένα, σχηματίστηκαν δικογραφίες κατά για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, σε έξι άτομα ηλικίας 20, 32, 33, 34, 42 και 44 ετών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων στην είσοδο του ΟΑΚΑ, ένας 20χρονος, 32χρονος, 33χρονος και 42χρονος εντοπίστηκε να κατέχουν μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών, ενώ στην κατοχή του 34χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι, την ώρα που ο 44χρονος έκανε χρήση ενός καπνογόνου, εντός του σταδίου.

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