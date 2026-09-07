Αθλητικά

Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της τρίτης αγωνιστικής

Οι παίκτες του Ηρακλή
Οι παίκτες του Ηρακλή πανηγυρίζουν κόντρα στην Τρίπολη / EUROKINISSI
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Η νίκη του Ηρακλή με 2-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ολοκλήρωσε την τρίτη αγωνιστική της Super League, η οποία και έχει τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στο μηδέν μετά από τρεις αγώνες, όταν μέχρι στιγμής, οι δυσάρεστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, μαζί με τον Λεβαδειακό.

Αρκάδες και Βοιωτοί είναι ουραγοί της βαθμολογίας, με τον Παναιτωλικό να φιγουράρει στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να τον “πιάσει” στο 3/3, αν νικήσει την Κηφισιά στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (07/09)

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2

Η βαθμολογία της Super League

  1. Παναιτωλικός 9
  2. ΑΕΚ 7
  3. Ολυμπιακός 7
  4. Παναθηναϊκός 6*
  5. Άρης 6
  6. ΠΑΟΚ 6
  7. ΟΦΗ 6
  8. Ηρακλής 4
  9. Bόλος 2
  10. Κηφισιά 1*
  11. Καλαμάτα 1
  12. Ατρόμητος 1
  13. Αστέρας Τρίπολης 0
  14. Λεβαδειακός 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο

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