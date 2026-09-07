Super League: Η βαθμολογία μετά το τέλος της τρίτης αγωνιστικής

Η νίκη του Ηρακλή με 2-0 στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ολοκλήρωσε την τρίτη αγωνιστική της Super League, η οποία και έχει τον Παναιτωλικό στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στο μηδέν μετά από τρεις αγώνες, όταν μέχρι στιγμής, οι δυσάρεστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος, μαζί με τον Λεβαδειακό.

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Αρκάδες και Βοιωτοί είναι ουραγοί της βαθμολογίας, με τον Παναιτωλικό να φιγουράρει στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό να είναι η μοναδική ομάδα που μπορεί να τον “πιάσει” στο 3/3, αν νικήσει την Κηφισιά στο εξ αναβολής ματς της πρεμιέρας.

Τα αποτελέσματα στην 3η αγωνιστική

Σάββατο (05/09)

Βόλος – Ολυμπιακός 1-1

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ΑΕΚ – Άρης 5-0

Κυριακή (06/09)

Ατρόμητος – Καλαμάτα 1-1

ΟΦΗ – Κηφισιά 2-0

Λεβαδειακός – Παναιτωλικός 0-2

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 3-1

Δευτέρα (07/09)

Αστέρας Τρίπολης – Ηρακλής 0-2

Η βαθμολογία της Super League

Παναιτωλικός 9 ΑΕΚ 7 Ολυμπιακός 7 Παναθηναϊκός 6* Άρης 6 ΠΑΟΚ 6 ΟΦΗ 6 Ηρακλής 4 Bόλος 2 Κηφισιά 1* Καλαμάτα 1 Ατρόμητος 1 Αστέρας Τρίπολης 0 Λεβαδειακός 0

*Έχουν από ένα ματς λιγότερο