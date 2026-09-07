Κώστας Καραπαπάς: «Θα κάνουμε κομφετί το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέταιρό τους στις μπίζνες»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, σχολίασε όσα συνέβησαν στα παιχνίδια της τρίτης αγωνιστικής της Super League, αφήνοντας αιχμές για τη διαιτησία, αλλά και για την… κυβέρνηση.

Με μία σειρά από αναρτήσεις του στο instagram, ο Κώστας Καραπαπάς έδειξε την ενόχλησή του για τη διαιτησία του Βόλος – Ολυμπιακός, αλλά και του Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ, με… υπόνοιες για τον Γιάννη Αλαφούζο και τους “πράσινους”.

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Οι αναρτήσεις του Καραπαπά

«Τραυματίζεται από πτώση που προέρχεται από το δικό του σώμα”, Αριστομένης Κουτσιαύτης, Σεπτέμβριος 2026. Το δικό του σώμα είναι το άλλο σώμα, αυτό που τον κλαδεύει είναι μάλιστα το σώμα που δεν πήρε κίτρινη σε αυτή τη φάση και είναι το σώμα που σκόραρε μετά.

Πάντως μην ανησυχείτε. Φροντίζει ο Λανουά για όλα. Ο διαιτητής του Βόλου ορίστηκε για τα «συγχαρητήρια» στο Κύπελλο! Και ο άλλος. Με το τατουάζ ο χλεχλές από το Άργος ορίστηκε ξανά! Δεν συγκλονίστηκε η ΚΕΔ και η ΕΠΟ για το οπαδικόν του πράγματος. Τι πιο σύνηθες! (Αυτός με το μαγιουδάκι).

Λοιπόν για να τελειώνουμε. Το τι γίνεται στο αγωνιστικό και τι δεν γίνεται θα το βρούμε. Πάμε στα άλλα: Εμείς το νομοθετικό διάταγμα με το οποίο θέλουν να δώσουν το πρωτάθλημα στον συνέταιρό τους στις μπίζνες θα το κάνουμε κομφετί. Σύντομα στις οθόνες σας.

ΥΓ.: Και με λεπτομέρειες για όλα. Από δικογραφίες μέχρι γήπεδα. Από συμμαχίες μέχρι συνεταιρικά ΜΜΕ. Εκλογές, ελάτε πιο γρήγορα, δεν κρατιέμαι να πατήσω play».