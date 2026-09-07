Τόμας Γουόκαπ για Ολυμπιακό: «Δεν ήταν η πρόθεσή μου να προκαλέσω απογοήτευση στους οπαδούς»

Ο Τόμας Γουόκαπ αποτελεί και τυπικά παρελθόν για τον Ολυμπιακό, μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας του με την Dubai BC και είπε αντίο στους οπαδούς των Πειραιωτών με ένα μήνυμα στο instagram.

Η υπόθεση της μετεγγραφής του Τόμας Γουόκαπ έγινε σήριαλ και η στάση του Αμερικανού γκαρντ προκάλεσε αντιδράσεις στον Ολυμπιακό, αλλά ο ίδιος τόνισε ότι δεν ήθελε να απογοητεύσει τους οπαδούς των Πειραιωτών.

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Η ανάρτηση του Γουόκαπ

«Θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον Ολυμπιακό και τους απίστευτους τους οπαδούς για τα αξέχαστα χρόνια και τις αναμνήσεις που μοιραστήκαμε, καθώς και για τα τίτλους που κερδίσαμε μαζί, το πιο σημαντικό από όλα – το πρόσφατο πρωτάθλημα Euroleague.

Θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τους ιδιοκτήτες του Oλυμπιακού για την εμπιστοσύνη, την εκτίμηση και την υποστήριξη που συνεχώς μου έδειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου μου στη Γαλλία.

Θα ήθελα να κάνω σαφές σε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού ότι ποτέ δεν ήταν η πρόθεσή μου να προκαλέσω κάποια απογοήτευση ή στεναχώρια μεταξύ οπαδών ή εντός του οργανισμού. Έχω μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για τον Ολυμπιακό, ένα από τα πιο ιστορικά και επιτυχημένα κλαμπ στη ευρωπαϊκή μπάσκετ και ήταν τιμή να παίξω με τα χρώματα του Oλυμπιακού.

Καθώς συνεχίζω την καριέρα μου σε ένα άλλο έθνος και ξεκινώ ένα νέο κεφάλαιο, ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει πάντα μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου. Θα κρατήσω για πάντα τις εμπειρίες, τις φιλίες και τα επιτεύγματα που μοιραστήκαμε και εύχομαι στον σύλλογο, στους οπαδούς του και σε όλους που συνδέονται με τον Ολυμπιακό να συνεχίσουν επιτυχίες τα επόμενα χρόνια».