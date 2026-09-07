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Αθλητικά

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Το video των «πρασίνων» για το θρίαμβο στο ντέρμπι της Super League

H «ταινία» του Panathinaikos TV στο youtube μετά το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ
Ο Τέτει
Ο Τέτει πανηγυρίζει με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός πήρε μία επιβλητική νίκη με 3-1 επί του ΠΑΟΚ στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στη Super League και ενθουσίασε τους οπαδούς του, που δημιούργησαν μία εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ.

Στο video με όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έτσι, είναι έντονη και η παρουσία του κόσμου του “τριφυλλιού”, που… χόρτασε πανηγυρισμούς στο ΟΑΚΑ.

Οι “πράσινοι” πέτυχαν τρία γκολ και είχαν μία σειρά ακόμη από στιγμές, που σήκωσαν το ΟΑΚΑ στο… πόδι, όπως η αλλαγή του Ανδρέα Τετέι με τον Αζεντίν Ουναΐ, που έφερε χειροκρότημα για αμφότερους.

Ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι και το 2/2 στο φετινό πρωτάθλημα, έχοντας πλέον την ευκαιρία να βρεθεί και μόνος πρώτος στη βαθμολογία.

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