ΑΕΚ – ΛΑΣΚ: Αμφίβολος ο Θωμάς Στρακόσα για την Ένωση

Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει αύριο (08/09/26, 19:45, Live από το Newsit.gr) τη ΛΑΣΚ, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με τον Θωμά Στρακόσα να είναι αμφίβολος για το ματς.

Στην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα του Champions League, ο Θωμάς Στρακόσα δεν προπονήθηκε για την ΑΕΚ και πλέον είναι πιθανό τη θέση του κάτω από τα δοκάρια για το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ, να πάρει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Ο Αλβανός τερματοφύλακας αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και η συμμετοχή του φαίνεται ότι θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή, με την ΑΕΚ να μην έχει πάντως ενημερώσει σχετικά για την κατάστασή του.