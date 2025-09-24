Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός: Με πολλές αλλαγές για την πρώτη νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στους μαχητικούς Αρκάδες

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έδρας για το Κύπελλο Ελλάδας (24/09/25, 17:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 4). Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά φέτος στη διοργάνωση και στοχεύουν στη νίκη αλλά και στο φρεσκάρισμα των παικτών τους.

Εκτός αποστολής για τους Ολυμπιακό έχουν μείνει οι Ροντινέι, Μάρτινς, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ και Ορτέγκα. Από την άλλη, ο Αστέρας Τρίπολης δε θα έχει στη διάθεσή του τους Μακέντα, Μεντιέτα, Τσίκο και Τσιντώτα.

Στην αναμέτρηση της Super League ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» με γκολ των Γιαζίτσι και Ελ Κααμπί στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Αστέρας Τρίπολης θα παραταχθεί πιθανότατα με αντίστοιχο πλάνο για να «κλειδώσει» την επιθετική λειτουργία των «ερυθρολεύκων».

Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αναδείχτηκε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, ενώ οι Πειραιώτες δεν αγωνίστηκαν καθόλου.