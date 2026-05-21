Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε φωτογραφία αγκαλιά με τον Εργκίν Αταμάν: «Όποιος απαξιώνει ανθρώπους είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναμένεται να έχει σήμερα (21/05/26) συνάντηση με τον Εργκίν Αταμάν για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό, αλλά ο ίδιος έκανε και μία σχετική ανάρτηση για τον Τούρκο προπονητή.

Ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια στα πλέι οφ της Euroleague, έχει φέρει εξελίξεις στους “πράσινους” και ο Εργκίν Αταμάν είναι πια πιθανό να αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε να σταματήσει η απαξίωση.

Πιο συγκεκριμένα, ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε φωτογραφία με την οποία πανηγυρίζει αγκαλιά με τον Τούρκο προπονητή και έγραψε τα εξής: «Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις, είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας. Περισσότερα λίγο αργότερα, γιατί έχουμε και δουλειές. ΥΓ. Ψάχτε να δείτε πού είναι το σημερινό ραντεβού μας».

Απομένουν πλέον οι νέες εξελίξεις για το μέλλον του Αταμάν στον Παναθηναϊκό.