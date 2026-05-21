Παναθηναϊκός: Ακυρώθηκε η συνάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Εργκίν Αταμάν

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα συναντηθεί τελικά με τον Εργκίν Αταμάν, “παγώνοντας” τις εξελίξεις για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στον Παναθηναϊκό.

Τα αρχικά ρεπορτάζ ανέφεραν ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα συναντηθεί με τον Εργκίν Αταμάν το βράδυ της Πέμπτης 21 Μαΐου 2026, με φήμες ακόμη και για λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο “ισχυρός άνδρας” της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε όμως μήνυμα στήριξης στον προπονητή του “τριφυλλιού” και φαίνεται ότι η συνάντηση αναβλήθηκε, με τον Αταμάν να συνεχίζει τις προπονήσεις της ομάδας του ενόψει των πλέι οφ της GBL.