Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 1-2 τελικό: Διπλό με δύο πέναλτι για τους «πράσινους»

Οι Αρκάδες είναι αυτοί που "καίγονται" περισσότερο για τους βαθμούς
Μονομαχία από το Αστέρας - Παναθηναϊκός (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

21:02 | 22.03.2026

Ο Παναθηναϊκός πέρασε με δύο πέναλτι από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης και "βούλιαξε" τους γηπεδούχους στη βαθμολογία της Super League

20:54 | 22.03.2026
Τέλος στο ματς!
20:54 | 22.03.2026

7 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:49 | 22.03.2026

Δεν μπορεί να απειλήσει με ισοφάριση ο Αστέρας και ενώ φθάνουμε στο 90'

20:46 | 22.03.2026
83'

Από γέμισμα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Ίνγκασον και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του, για τη μείωση του σκορ σε 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης

20:46 | 22.03.2026
Γκολ για τον Αστέρα!
20:35 | 22.03.2026

Έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα στην Τρίπολη

20:33 | 22.03.2026
72'

Ο Κυριακόπουλος έκανε το σουτ έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνάει άουτ

20:32 | 22.03.2026
69'

Μικρή διακοπή στο ματς, με τον Σίπτσιτς να έχει τραυματιστεί για τους γηπεδούχους

20:27 | 22.03.2026
65'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Έντερ, η μπάλα λίγο άουτ

20:20 | 22.03.2026

Πολύ οριακό το οφσάιντ, όπως φάνηκε και στο σχετικό ριπλέι

20:20 | 22.03.2026
Δεν μετράει το γκολ! Έδειξε οφσάιντ το VAR!
20:19 | 22.03.2026
57'

Από κεφαλιά πάσα του Πάντοβιτς, ο Τετέι πήρε μία δεύτερη κεφαλιά και σκόραρε για το 3-0 του Παναθηναϊκού

20:19 | 22.03.2026
Τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού!
20:18 | 22.03.2026
55'

Ο Τετέι μπήκε στην περιοχή από δεξιά, αλλά δεν κατάφερε να εκτελέσει στην εστία του Αστέρα

20:09 | 22.03.2026

Δεν υπήρξαν αλλαγές από τους δύο προπονητές
 

19:52 | 22.03.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
19:52 | 22.03.2026
Ημίχρονο στην Τρίπολη: Αστέρας - Παναθηναϊκός 0-2
19:51 | 22.03.2026
45+4 ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό και 0-2

Ο Τετέι διπλασιάζει τα τέρματα του τριφυλλιού

19:50 | 22.03.2026
Αναλαμβάνει την εκτέλεση ο Τετέι αυτή τη φορά
19:50 | 22.03.2026
Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό
19:48 | 22.03.2026
Ο Δεληγιαννίδης έχει βρει την μπάλα με το χέρι στην περιοχή

Ο διαιτητής Παπαπέτρου το βλέπει στο VAR

19:40 | 22.03.2026
45' Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
19:37 | 22.03.2026
38' Ο Αστέρας Τρίπολης προσπαθεί να γίνει απειλητικός

Κεφαλιά του Όκο, απέκρουσε ο Λαφόν
 

19:35 | 22.03.2026

35' Σουτ του Τσιριβέγια, άουτ η μπάλα

19:34 | 22.03.2026

Σουτ του Τετέι, μπλόκαρε ο Χατζηεμμανουήλ

19:33 | 22.03.2026
30' ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζαρουρί ανέλαβε την εκτέλεση και έκανε το 0-1

19:29 | 22.03.2026
29' Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό

Ο Λάσκαρης ανέτρεψε τον Τετέι μέσα στην περιοχή

19:27 | 22.03.2026
24': Κίτρινη στον Αντίνο για φάουλ έξω από την περιοχή
19:25 | 22.03.2026
Μία γάτα εμφανίστηκε στο γήπεδο της Τρίπολης
19:19 | 22.03.2026
23' Καλή στιγμή για τον Αστέρα

με τον Κετού να παίρνει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι και να σουτάρει, αλλά τον Ίνγκασον να απομακρύνει
 

19:16 | 22.03.2026
Απίθανη φάση για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ζαρουρί έκανε το σουτ, ο Τετέι μπήκε στην πορεία της μπάλας, με τον τερματοφύλακα του Αστέρα να δίωχνει πάνω στη γραμμή με διπλή προσπάθεια

19:12 | 22.03.2026
14' Ευκαιρία για τον Αστέρα Τρίπολης

Ο Εμμανουηλίδης κέρδισε τη μάχη με τον Τουμπά, μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε, αλλά ο Λαφόν έδιωξε σε κόρνερ

19:10 | 22.03.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα στα πόδια του, αλλά δεν απειλεί

19:08 | 22.03.2026

7' Σουτ του Τσιριβέγια, έμοιαζε με απομάκρυνση

19:01 | 22.03.2026

5' Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά στην Τρίπολη. Δεν υπάρχει καμία φάση μέχρι στιγμής

19:01 | 22.03.2026
Σέντρα στον αγώνα
18:56 | 22.03.2026
Τιμωρημένος είναι ο Κοντούρης για τον Παναθηναϊκό

Εκτός βρίσκονται οι Γέντβαϊ και Κάτρης λόγω τραυματισμών, με τον Σισοκό να έχει τεθεί νοκ-άουτ για το υπόλοιπο της σεζόν

18:55 | 22.03.2026
Μοναδικό πρόβλημα για τους Αρκάδες αποτελεί η απουσία του Χουλιάν Μπαρτόλο λόγω καρτών
18:54 | 22.03.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Καραγκιοζόπουλος, Αρμακόλας

4ος: Ανδρικόπουλος

VAR: Κουμπαράκης AVAR: Ανδριανός

18:54 | 22.03.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR: Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο, Πομόνης, Γκρόζντανιτς, Τζανδάρης, Γκονζάλες, Γιαμπλόνσκι, Σιμόνι, Μίτροβιτς, Μακέντα. 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ινγκάσον, Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας, Τσιριβέγια, Σιώπης, Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Αντίνο, Τετέι

18:50 | 22.03.2026
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει την είσοδο του στην τετράδα και πολύ δύσκολα θα βρεθεί σε υψηλότερη θέση

Οι πράσινοι είναι κουρασμένοι σωματικά και ψυχολογικά από τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό από την Μπέτις στο Europa League και θα προσπαθήσουν να επικεντρωθούν στο παιχνίδι, έχοντας αρκετές απουσίες

18:49 | 22.03.2026
Πρόκειται για έναν αγώνα, όπου ο Αστέρας έχει μεγαλύτερο κίνητρο

Οι Αρκάδες βρίσκονται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και ψάχνουν απεγνωσμένα βαθμούς για να καταφέρουν να μείνουν στην κατηγορία

18:49 | 22.03.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 25η αγωνιστική της Super League

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
98
78
73
35
33
