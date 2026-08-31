Ξέσπασμα Σπανούλη μετά τη νίκη της Εθνικής μπάσκετ: «Ξεχνάμε εύκολα και περιμένουμε να γίνει κάτι κακό για να κράξουμε»

Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη της Εθνικής μπάσκετ με 108-106 και τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία στις καλές και τις κακές στιγμές.

Η Εθνική μπάσκετ έκανε μία τρομερή νίκη κόντρα στην Ισπανία στο T- Center και ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την κριτική που ασκείται στην ομάδα, μετά από ήττες και συγκεκριμένα μετά τα κακά αποτελέσματα με Ρουμανία, Πορτογαλία και Ουκρανία.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης

«Καταρχήν ευχαριστώ. Δεύτερον η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ και είμαστε μεσογειακή χώρα και μας αρέσει η κριτική, όπως αρέσει και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ είναι έντονη. Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κριτική. Πιστεύω πως η κριτική με έκανε πολλές φορές αυτό που με έκανε ως μπασκεμπολίστα και θα με κάνει αυτό που θα γίνω ως προπονητής.

Απλώς κάποιες φορές πιστεύω πως η κριτική υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε όμως να θυμηθούμε τα δύο τελευταία χρόνια τι έχει κάνει αυτή η ομάδα; Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια περάσαμε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό; Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο;

Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ. Λες, και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στην γωνία που γίνεται κάτι κακό, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Πιστεύετε πως εμάς αρέσει που χάσαμε; Μας αρέσει που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε και αυτό το έδειξε και ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι, πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μία ισορροπία.

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Εγώ, είμαι υπέρ της κριτικής και τα media να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να γίνεται κριτική, αυτή είναι η δουλεία μας και εμάς η δουλεία μας είναι τη δεχόμαστε και να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Θεωρώ υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της Εθνικής ομάδας και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων και στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι, λόγω ομάδων.

Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η Εθνική ομάδα. Εδώ αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας και εγώ όπως είχε πει άλλη φορά, θα μπορούσα να είχα πάρει το μετάλλιο και να είχα φύγει και να πω φεύγω, αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας.

Αντιπροσωπεύω την Εθνική ομάδα της χώρας μου και στα καλά και στα άσχημα. Ο αθλητισμός έχει μόνο καλά; Δηλαδή τι να πούμε για την Ισπανία;».