O Νίκολα Μιλουτίνοφ τραυματίστηκε και έφυγε υποβασταζόμενος από το Ιταλία – Σερβία

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στάθηκε άτυχος στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία, για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και αποχώρησε υποβασταζόμενος. Συγκεκριμένα, ο Ακέλε έπεσε πάνω στο αριστερό του πόδι με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να κρατάει το γόνατό του, σφαδάζοντας στο έδαφος.

Χρειάστηκε βοήθεια για να πάει στον πάγκο, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να αγχώνονται για λίγη ώρα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο ο “Μιλού” επέστρεψε στο παρκέ και αγωνίστηκε κανονικά.