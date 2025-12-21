Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ασταμάτητοι οι «χωριάτες» πλησίασαν την κορυφή της Premier League

Η Άστον Βίλα νίκησε με 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνέχισε την “ξέφρενη” πορεία της στη φετινή Premier League, όπου βρίσκεται πλέον στην 3η θέση με τρεις βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ρότζερς που πέτυχε και τα δύο γκολ για την ομάδα του, η Άστον Βίλα πήρε ένα ακόμη μεγάλο ματς στην Premier League, παρά την αρχική ισοφάριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Κούνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “χωριάτες” δεν πτοήθηκαν από την άμεση “απάντηση” των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο και με το δεύτερο γκολ του Ρότζερς στο 58′ κατάφεραν να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Η Άστον Βίλα έφθασε έτσι τους 36 βαθμούς, έναν λιγότερο από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι και τρεις από την Άρσεναλ στην κορυφή, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πέφτει στην 7η θέση με 26 βαθμούς.