Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ασταμάτητοι οι «χωριάτες» πλησίασαν την κορυφή της Premier League

Έκτη σερί νίκη για την Άστον Βίλα στην Premier League
Ο Ρότζερς πανηγυρίζει για την Άστον Βίλα
Ο Ρότζερς πανηγυρίζει για την Άστον Βίλα / Reuters / Action Images via Reuters/Paul Childs

Η Άστον Βίλα νίκησε με 2-1 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και συνέχισε την “ξέφρενη” πορεία της στη φετινή Premier League, όπου βρίσκεται πλέον στην 3η θέση με τρεις βαθμούς λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ρότζερς που πέτυχε και τα δύο γκολ για την ομάδα του, η Άστον Βίλα πήρε ένα ακόμη μεγάλο ματς στην Premier League, παρά την αρχική ισοφάριση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Κούνα.

Οι “χωριάτες” δεν πτοήθηκαν από την άμεση “απάντηση” των φιλοξενούμενων στο πρώτο ημίχρονο και με το δεύτερο γκολ του Ρότζερς στο 58′ κατάφεραν να φθάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Η Άστον Βίλα έφθασε έτσι τους 36 βαθμούς, έναν λιγότερο από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι και τρεις από την Άρσεναλ στην κορυφή, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να πέφτει στην 7η θέση με 26 βαθμούς.

