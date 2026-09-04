Ασύλληπτος ο Εμμανουήλ Καραλής: Έκανε ρεκόρ μίτινγκ με άλμα στα 6.12μ και κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του

Ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6.12μ έκανε ρεκόρ μίτινγκ κατέκτησε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League και κέρδισε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του, εκμεταλλευόμενος την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις από τον αγώνα. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο Μόντο Ντουπλάντις αποσύρθηκε από τον τελικό του Diamond League λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις στην προθέρμανση και αυτό το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στον Εμμανουήλ Καραλή να γράψει ιστορία στις Βρυξέλλες κατακτώντας το διαμάντι με άλμα στα 6.12μ.

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Ο αγώνας του Εμμανουήλ Καραλή ξεκίνησε από τα 5.52μ, τα οποία τα πέρασε για να κάνει ζέσταμα ουσιαστικά, γνωρίζοντας ότι με άλμα στα 6 μέτρα δύσκολα θα χάσει το διαμάντι. Ο «Μανόλο» άφησε τα 5.72μ και πέρασε με τη δεύτερη τα 5.82μ, για να μας αγχώσει.

Ο Γκούτορμσεν περνώντας με την πρώτη τα 5.82μ πήρε κεφάλι στη μάχη για το διαμάντι, όμως ο Έλληνας επικοντιστής πήγε στα 5.92μ ξέροντας ότι πρέπει να περάσει με την πρώτη του προσπάθεια. Και φυσικά το έκανε! Αυτό ουσιαστικά ξεκλείδωσε τη νίκη, με τον Νορβηγό να έχει δύο αποτυχημένες προσπάθειες και να στέλνει τον πήχη στα 6.02μ, μπας και φανεί απειλητικός.

Κάτι τέτοιο δε συνέβη. Ήταν άκυρος στη μία προσπάθεια που του είχε απομείνει και ο Εμμανουήλ Καραλής έγινε κάτοχος διαμαντιού για πρώτη φορά στην καριέρα του.

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Ο «Μανόλο» κυνήγησε να κάνει ρεκόρ μίτινγκ, το οποίο διατηρούσε ο Ντουπλάντις (6.11μ) και στην τρίτη του προσπάθεια στα 6.12μ έγραψε ιστορία κάνοντας το ρεκόρ, για να το συνδυάσει με το πρώτο διαμάντι της καριέρας του.

Μπορεί να μην είδαμε ακόμα μία τιτανομαχία με τον Μόντο, όμως ο Καραλής πήρε αυτό που του άξιζε. Μία σημαντική νίκη σε έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης, κάτι που του έχει στερήσει πολλές φορές στο παρελθόν ο τρομερός Σουηδός.

Ο Καραλής κατέκτησε το όγδοο ελληνικό διαμάντι και έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος άντρας που το καταφέρνει στο επί κοντώ.

Τα οκτώ ελληνικά «διαμάντια»