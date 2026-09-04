Αθλητικά

Λίον Μπέιλι: «Να γράψουμε μία ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό»

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ είναι επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού και έβαλε ψηλά τον πήχη για τη νέα σεζόν
Ο Μπέιλι
Ο Μπέιλι με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός έκανε μία σπουδαία μεταγραφή στα εξτρέμ με την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, με τον Τζαμαϊκανό να είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στους Πειραιώτες.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/09/26) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στις πρώτες του δηλώσεις φάνηκε έτοιμος να προσφέρει.

«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές. Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ.

Τώρα, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέιλι.

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Αθλητικά
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