Λίον Μπέιλι: «Να γράψουμε μία ακόμα χρυσή σελίδα για τον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός έκανε μία σπουδαία μεταγραφή στα εξτρέμ με την απόκτηση του Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα, με τον Τζαμαϊκανό να είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στους Πειραιώτες.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έφτασε στη χώρα μας τα ξημερώματα της Παρασκευής (04/09/26) για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και στις πρώτες του δηλώσεις φάνηκε έτοιμος να προσφέρει.

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«Γεννήθηκα στην Τζαμάικα με ένα όνειρο. Ένα όνειρο που με ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο, σε μερικά από τα μεγαλύτερα γήπεδα της Ευρώπης. Πανηγύρισα αξέχαστες στιγμές. Αντιμετώπισα και δύσκολες. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, δεν σταμάτησα ποτέ να προχωρώ.

The name is Bailey.

Leon Bailey. Welcome to Olympiacos! pic.twitter.com/P9EJaD0HdT — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 4, 2026

Τώρα, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Ένα νέο σπίτι, μία νέα πρόκληση, ένα νέο όνειρο. Ολυμπιακός. Ας γράψουμε μαζί το επόμενο κεφάλαιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπέιλι.