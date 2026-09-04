Σπύρος Χρυσικόπουλος: «Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί» συγκλονίζει ο υπεραθλητής που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία

Βίντεο από το απαιτητικό θαλάσσιο ταξίδι των περίπου 90 χιλιομέτρων «ανέβασε» στα social media ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που έφτασε από την Ελλάδα στην Ιταλία κολυμπώντας για 32 ολόκληρες ώρες.

Στα βίντεο ο Σπύρος Χρυσικόπουλος φαίνεται να κολυμπάει κόντρα σε μεγάλα κύματα, σε κακές καιρικές συνθήκες προς την Ιταλία αλλά και με δελφίνια να κάνουν την εμφάνισή τους δίπλα του!

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Ο 35χρονος υπέρ – κολυμβητής ξεκίνησε από το λιμάνι των Οθωνών, διέσχισε το πέρασμα του Οτράντο και τερμάτισε το ταξίδι του στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας.

Παράλληλα, στην ανάρτησή του στο Instagram ο Αθηναίος υπεραθλητής τόνισε: «Να τολμάς να διασχίζεις το πέρασμα του Οτράντο με πραγματικά δύσκολο καιρό. Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί».

«Εκκίνηση από το λιμάνι των Οθωνών. Διάσχιση του Otranto Strait. Τερματισμός στην Ιταλία. Ωραία και τα παράκτια αλλά αυτό είναι το πραγματικό Open Water», έγραψε χαρακτηριστικά.

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«…μέχρι τη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα! 91,4 χιλιόμετρα ανοιχτής θάλασσας σε 31 ώρες και 50 λεπτά συνεχούς κολύμβησης. Ο πρώτος άνθρωπος που το καταφέρνει. Ιστορικό κατόρθωμα, απλά respect! 🏊‍♂️🇬🇷🇮🇹 #Chrysikopoulos #UltraSwimming #Hellas» pic.twitter.com/LXEtASa0HM — giorgospolychrono (@giorgospolys) September 4, 2026

Το μοναδικό επίτευγμα

Σε σχεδιάγραμμα που δημοσίευσε ο ίδιος στον λογαριασμό του στο Facebook, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος φαίνεται να διένυσε μία απόσταση 91,4 χιλιομέτρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά.

Το απαιτητικό του ταξίδι ξεκίνησε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου από τους Οθωνούς, που ανήκουν στα Διαπόντια Νησιά και αποτελούν το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και ολοκληρώθηκε στη Σάντα Μαρία ντι Λέουκα της Ιταλίας την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Τα δεδομένα του ταξιδιού του κατέγραψε η Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών (Marathon Swimmers Federation, μία ΜΚΟ που στηρίζει και καταγράφει την αυτόνομη κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων σε ανοιχτή θάλασσα).