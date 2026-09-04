Ο Μίλτος Τεντόγλου δεύτερος στον τελικό του Diamond League με άλμα στα 8.40μ – Τον σόκαρε ο Τατζέι Γκέιλ που «πέταξε» στα 8.46μ

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε έναν καλό αγώνα σε δύσκολες συνθήκες στις Βρυξέλλες όμως με άλμα στα 8.40μ δεν κατάφερε να πάρει το δεύτερο διαμάντι της καριέρας του, αφού ο Τζαμαϊκάνος Γκέιλ «πέταξε» στα 8.46μ στην τελευταία του προσπάθεια και πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League. Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Σε έναν αγώνα που φαινόταν κομμένος και ραμμένος για να πάρει ο Μίλτος Τεντόγλου το δεύτερο διαμάντι μετά το 2022, ο Τατζέι Γκέιλ, όμως είχε αντίθετη άποψη και στην έκτη του προσπάθεια έκανε την ανατροπή και άφησε τον Έλληνα άλτη δεύτερο στον τελικό.

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Ο Τεντόγλου ξεκίνησε με άλμα στα 8.07μ και σταδιακά βελτιωνόταν. Η δεύτερή του προσπάθεια ήταν στα 8.12μ και η τρίτη στα 8.31μ. Τότε φάνηκε ότι δύσκολα θα χάσει, μιας και οι συναθλητές του είχαν μείνει πιο χαμηλά.

Ο Έλληνας άλτης στην τέταρτή του προσπάθεια «πέταξε» στα 8.40 μέτρα και αγκάλιασε τη νίκη στις Βρυξέλλες, γι’ αυτό και αποφάσισε να αφήσει την πέμπτη του προσπάθεια.

Αυτό το τιμώρησε ο Τζαμαϊκανός που στο τελευταίο του άλμα έκανε μία τρομερή επίδοση στα 8.46μ και σόκαρε τον Έλληνα αθλητή που κλήθηκε να κάνει την ανατροπή στην τελευταία του προσπάθεια.

Το τελευταίο του άλμα δεν ήταν καλό και ο Τατζέι Γκέιλ κατέκτησε το Diamond League με τον Τεντόγλου να μένει δεύτερος και ο Εχάμερ τρίτος.