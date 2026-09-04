Παναθηναϊκός: Ο Αζεντίν Ουναΐ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και ετοιμάζεται για ντεμπούτο με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις μετά τη νίκη επί της Νίκης Βόλου με 1-0 και ο Αζεντίν Ουναΐ έδωσε κανονικά το παρών και πλέον θέτει υποψηφιότητα να είναι στην αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ (06/09/26, 21:30).

Ο Ουναΐ έδειξε ότι είναι σε καλή κατάσταση και είναι πολύ πιθανό να είναι στις επιλογές του Νίστρουπ για την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση που ο Μαροκινός χαφ βρεθεί στην πράσινη αποστολή δεδομένα το ΟΑΚΑ θα έχει πολύ κόσμο για να τον καλωσορίσει στη δεύτερή του θητεία στην ομάδα σε ένα πολύ κρίσιμο ντέρμπι για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού όσοι έπαιξαν με τη Νίκη Βόλου έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο στα τελειώματα.