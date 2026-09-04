Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ στο φιλικό με τη Φενερμπαχτσέ

Εκτός λόγω ενοχλήσεων στον αγκώνα ο Βεζένκοφ από την αναμέτρηση
Ο Βεζένκοφ
Ο Βεζένκοφ σε προπόνηση του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ (04/09/26, 21:00, Cosmote Sport 4) με τους Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο να είναι εκτός της 13άδας που δήλωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα, ενώ οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, μιας και έδωσαν ματς με τις Εθνικές τους ομάδες.

Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Οι ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με την τουρκική ομάδα να δηλώσουν 13 παίκτες για τον αγώνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
225
167
120
96
84
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo