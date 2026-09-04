Ολυμπιακός: Χωρίς Βεζένκοφ, Μοντέρο και Μιλουτίνοφ στο φιλικό με τη Φενερμπαχτσέ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενερμπαχτσέ (04/09/26, 21:00, Cosmote Sport 4) με τους Σάσα Βεζένκοφ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο να είναι εκτός της 13άδας που δήλωσαν οι Πειραιώτες.

Ο Σάσα Βεζένκοφ δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Φενερμπαχτσέ λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγκώνα, ενώ οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Γιαν Μοντέρο έμειναν εκτός για λόγους ξεκούρασης, μιας και έδωσαν ματς με τις Εθνικές τους ομάδες.

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Οι 13 διαθέσιμοι παίκτες για τον Γιώργο Μπαρτζώκα: Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.

Οι ερυθρόλευκοι συμφώνησαν με την τουρκική ομάδα να δηλώσουν 13 παίκτες για τον αγώνα.