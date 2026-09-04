Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ 82-77: Οι ερυθρόλευκοι πήραν το φιλικό ντέρμπι στο Ηράκλειο και προκρίθηκαν στον τελικό του τουρνουά

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-77 τη Φενερμπαχτσέ στο φιλικό προετοιμασίας στο Ηράκλειο και θα κοντραριστεί με τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό του τουρνουά (06/09/26, 21:00).

Μπροστά στο ερυθρόλευκο κοινό της Κρήτης ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει την ανατροπή στα τελευταία λεπτά που βρέθηκε να χάνει από τη Φενερμπαχτσέ με 68-71 και να πάρει τη νίκη χάρη στην ποιότητα των Εβάν Φουρνιέ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

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Ο Εβάν Φουρνιέ ολοκλήρωσε το ματς με 19 πόντους και κουβάλησε τον Ολυμπιακό με τους Ντόντα Χολ (16 πόντους) και Τάιλερ Ντόρσεϊ (15 πόντους) να ακολουθούν στο σκοράρισμα.

Ο ΜακΙντάιρ έκανε το ντεμπούτο του και σε 20 λεπτά πέτυχε 2 πόντους και έδωσε 2 ασίστ, ενώ αποβλήθηκε με πέντε φάουλ. 2 πόντους πέτυχε και ο Εντιάι στο ντεμπούτο του.

Τα δεκάλεπτα: 17-21, 34-37, 57-58, 82-77

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Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 7, Πλώτας, Πάπας 1, Μίλερ-ΜακΙντάιρ 2, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 15, Εντιάι 2, Καραγιαννίδης, Τζόζεφ 10, Ντάνστον, Χολ 16, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 19.

Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπίνγχαμ 4, Μπάλντγουιν 16, Σανλί 3, Χόρτον-Τάκερ 10, Μαχμούτογλου 3, Κι 6, Μπιτίμ 5, Γιουζάνγκ 6, Κλάιμπερν 11, Σίλβα 5, Σιλντς 4, Σαργκιούνας 4.