Αταλάντα – Ίντερ 0-1: Πήρε το «διπλό» με Λαουτάρο Μαρτίνες και είπε «αντίο» στο 2025 από την κορυφή της Serie A

Η Ίντερ έφυγε με ένα υπερπολύτιμο «διπλό» από το Μπέργκαμο. Η ομάδα του Κίβου επικράτησε της Αταλάντα (0-1) για τη 17η αγωνιστική της Serie A, αποτέλεσμα που τη διατήρησε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες «καθάρισε» άλλη μια φορά για την Ίντερ! Με γκολ του Αργεντινού «killer» στο 65′ οι «νερατζούρι» -δύο… στροφές πριν από το φινάλε του Α’ γύρου της Serie A- κρατήθηκαν μπροστά από τις Μίλαν, Νάπολι και Γιουβέντους!

Οι γηπεδούχοι σκόραραν δύο φορές με τους Ντε Κετελάρε και Σκαμάκα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κανένα από τα γκολ δεν μέτρησε μετά από την εξέταση των φάσεων από το VAR (οφσάιντ), ενώ νωρίτερα στο πρώτο μέρος ο Τουράμ είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του Κίβου, αλλά ούτε αυτό το τέρμα κατακυρώθηκε (οφσάιντ).

Αποτελέσματα και σκόρερ

Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0

(48΄ Σόρενσεν)

Λέτσε-Κόμο 0-3

(20΄ Παθ, 66΄ Ραμόν, 75΄ Διουβίκας)

Τορίνο-Κάλιαρι 1-2

(28΄ Βλάσιτς – 45΄ Πράτι, 66΄ Κιλικσόι)

Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1

(90’+5 Ντέιβις – 80′ Βεσίνο)

Πίζα-Γιουβέντους 0-2

(73′ αυτ. Καλαμπρέσι, 90’+2 Γιλντίζ)

Μίλαν-Βερόνα 3-0

(45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)

Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2

(13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)

Μπολόνια-Σασουόλο 1-1

(46′ Φαμπιάν – 63′ Μουχαμέροβιτς)

Αταλάντα-Ίντερ 0-1

(65′ Μαρτίνες)

Ρόμα-Τζένοα 29/12