Τζολάκης: «Η στήριξη των φιλάθλων στις καλές και στις δύσκολες στιγμές μας έδινε δύναμη»

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σεζόν τερματίζοντας στη δεύτερη θέση, που του δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσει μία θέση στη League Phase και ο Κωνσταντής Τζολάκης σε ανάρτηση που έκανε ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας για τη στήριξη παρά την απώλεια του πρωταθλήματος.

Ο Τζολάκης στον απολογισμό που έκανε για τη σεζόν του Ολυμπιακού τόνισε ότι μπορεί η ομάδα του να μην κατάφερε να πετύχει το στόχο της, όμως έγραψε χαρακτηριστικά ότι οι ποδοσφαιριστές έδωσαν ό,τι είχαν στον αγωνιστικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δυστυχώς δεν καταφέραμε να φέρουμε το πρωτάθλημα εκεί που όλοι ονειρευόμασταν, όμως δώσαμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο μέχρι την τελευταία στιγμή.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας όλους τους οπαδούς μας, που ήταν δίπλα μας από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Η στήριξή σας, στις καλές και στις δύσκολες στιγμές, μας έδινε δύναμη», ανέφερε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού στην ανάρτησή του.