Αταμάν: «Δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα πάμε στο Final Four της Αθήνας» 

Η ομιλία του Τούρκου προπονητή του Παναθηναϊκού στα αποδυτήρια
Ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους μετά το “μπρέικ” του Παναθηναϊκού στην έδρα της Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια και τους τόνισε ότι πρέπει να μείνουν συγκεντρωμένοι.

Συγκεκριμένα, ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε ότι απλά έγινε το 1-0 και ότι δεν έχει κριθεί τίποτα για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

«Έχουμε την εμπειρία των play-offs. Είναι μόνο ένα παιχνίδι. Κερδίσαμε μόνο ένα παιχνίδι. Πρέπει να ξεκουραστούμε, να συγκεντρωθούμε και να αναλύσουμε. Είχαμε τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιθετικά δεν παίξαμε καλά. Κάναμε πολλά λάθη. Αρνηθήκαμε να πάρουμε τα ελεύθερα σουτ. Κερδίσαμε με την άμυνά μας, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα αυτό το παιχνίδι.

Είναι μόνο 1-0. Πρέπει να ξεκουραστούμε. Δεν υπάρχει κάποια εγγύηση ότι θα πάμε στην Αθήνα έχοντας κερδίσει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Τώρα θα επικεντρωθούμε στο επόμενο ματς, την Πέμπτη. Πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Αμυντικά δεν τους αφήσαμε να βρουν εύκολους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εύκολοι πόντοι στο τρανζίσιον. Συγχαρητήρια», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.

Αθλητικά
